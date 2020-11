Sport Kort: Badloe start niet, maar gaat wel naar medalrace

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Windsurfen: Badloe start niet, maar gaat wel naar medalrace

21.15 uur: Op de Europese kampioenschappen RS:X voor de kust van Vilamoura in Portugal kwamen de windsurfers vrijdag niet in actie. Er stond niet voldoende wind. Kiran Badloe start daardoor zaterdag als vierde in de medalrace. Lilian de Geus plaatste zich bij de vrouwen als negende voor deze finale.

Badloe maakt theoretisch nog kans op een medaille, maar het goud is buiten bereik. De Geus kan niet meer stijgen in het klassement omdat het verschil met de Spaanse Blanca Manchon op de achtste plaats te groot is.

Basketballers Oranje nipt te sterk voor Zweden

16.11 uur: De Nederlandse basketballers hebben hun derde EK-kwalificatiewedstrijd nipt gewonnen. Oranje was in Istanbul Zweden met 78-76 de baas.

Voor de ploeg van bondscoach Maurizio Buscaglia was het de tweede overwinning van de kwalificatiereeks. Eind februari werd Turkije verrassend verslagen. Daarna volgde een nederlaag tegen Kroatië.

Worthy de Jong speelde zijn honderdste interland. De 32-jarige De Jong, die speelt voor Leiden, is de achttiende international die de mijlpaal heeft bereikt.

Zondag neemt Oranje het in de groep van vier op tegen Turkije. De eerste drie landen plaatsen zich voor het EK in 2022.

Spelen in gevaar voor hockeyer De Wijn

14.34 uur: Hockeyer Sander de Wijn heeft een zware blessure opgelopen, die hem mogelijk de Olympische Spelen in Tokio gaat kosten. Het ging voor de 30-jarige international van Oranje deze week mis op de training bij de nationale ploeg. „De pees van mijn lies, aanhechting aan mijn schaambot is afgescheurd”, meldt De Wijn op Instagram. „Een zeer zeldzame blessure.”

De verdediger van Kampong heeft volgens de artsen vier tot zes maanden nodig om te revalideren. „De OS van Tokio staan op de tocht. De tijd is kort, maar ik ga nog één keer alles geven in deze revalidatie”, aldus De Wijn, die eind 2018 op het WK in India al een zware hamstringblessure opliep. Zonder De Wijn verloor Oranje in de WK-finale van België.

De 148-voudig international pakte met de Nederlandse hockeyers zilver op de Spelen van Londen 2012. Vier jaar later in Rio de Janeiro greep Oranje naast de medailles (vierde).

Voetbal: Real Madrid raakt ook Carvajal kwijt

14.08 uur: De personele problemen voor trainer Zinedine Zidane bij Real Madrid zijn nog groter geworden. Rechtsback Dani Carvajal heeft een spierblessure en staat voorlopig aan de kant. Zidane mist ook al onder anderen aanvoerder Sergio Ramos en spits Karim Benzema.

Zonder die twee basiskrachten won Real Madrid woensdag in de Champions League met 2-0 bij Internazionale. Carvajal deed de hele wedstrijd mee in Milaan, maar hij hield daar wel een blessure aan over. De Spaanse international was eerder dit seizoen al een paar weken uitgeschakeld vanwege een knieblessure.

Real Madrid ontvangt zaterdag Alavés in de Spaanse competitie. De kampioen speelt dinsdag in de Champions League in Oekraïne tegen Sjachtar Donetsk. Met 7 punten uit vier wedstrijden heeft de ’Koninklijke’ in groep B de tweede plek in handen, achter de verrassende koploper Borussia Mönchengladbach (8 punten).

Atletiek: NK veldlopen in 2021 niet in Nijverdal

12.53 uur: De Nederlandse kampioenschappen veldlopen vinden volgend jaar niet in Nijverdal plaats. Atletiekvereniging ASV Atletics ziet onvoldoende mogelijkheden om het evenement, dat voor 6 en 7 maart op de kalender stond, tijdens de coronacrisis te organiseren.

„We keken er echt naar uit om eindelijk weer een prachtig evenement te kunnen organiseren, maar vanwege het coronavirus kunnen we de veiligheid niet garanderen”, aldus Ernst Haitsma, voorzitter van het NK-comité.

De NK worden georganiseerd onder auspiciën van de Atletiekunie en de bond respecteert de keuze van de lokale organisatie. „Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen van de landelijke richtlijnen inzake het organiseren van sportevenementen, zal de Atletiekunie mogelijke verantwoorde alternatieven onderzoeken voor de NK cross van dit seizoen”, aldus de Atletiekunie.

In 2022 en 2023 vinden de NK plaats in Hellendoorn.

Skeleton: Weer succes voor Kimberley Bos

11.26 uur: Skeletonster Kimberley Bos pikte voor de tweede week op een rij een medaille mee in de World Cup. Na het zilver van zeven dagen geleden gleed de Edese nu naar het brons. Opnieuw bleek de Oostenrijkse Janine Flock een klasse apart. Ze verbeterde in het Letse Sigulda tot twee keer toe het baanrecord en was over twee runs bekeken meer dan een halve seconden sneller dan de Russische Elena Nikitina (1.42,93 om 1.43,58). Bos (1.43,73) moest 0,15 toegeven op Nikitina.

Voetbal: Luc Nilis op vrijblijvende basis terug bij Anderlecht

09.58 uur: Luc Nilis keert terug bij de Belgische voetbalclub Anderlecht. De 53-jarige Belg, die tussen 1986 en 1994 in Brussel speelde, gaat vanaf maandag op vrijblijvende basis meekijken bij de hoofdmacht van trainer Vincent Kompany. Nilis liet begin deze maand zijn contract bij de Turkse club Ankaragücü ontbinden. De Belg werkte in Ankara als spitsentrainer.

Anderlecht heeft Nilis uitgenodigd om een aantal weken de A-selectie te volgen en zijn expertise te delen met de technische staf. De voormalige aanvaller werkte eerder als spitsentrainer bij PSV, de club waarvoor hij tussen 1994 en 2000 speelde, en hij was assistent-trainer bij VVV. Nilis moest afgelopen zomer vertrekken uit Venlo omdat zijn contract niet werd verlengd.

Nilis sprak enkele maanden geleden zijn verbazing uit dat het voor hem zo moeilijk is om in België aan een baan te komen. „Dat ontgoochelt me, ik ben daar eerlijk in. Ik wil werken en belangrijk zijn voor een team. Misschien denkt men in België dat er geen behoefte is aan een specifieke spitsentrainer in de technische staf van een club.”