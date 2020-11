Sport Kort: Luc Nilis op vrijblijvende basis terug bij Anderlecht

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: FIFA bevestigt Oranje als groepshoofd bij loting WK-kwalificatie

10.15 uur: Het Nederlands elftal zit bij de loting voor de WK-kwalificatie in pot 1. De wereldvoetbalbond FIFA bevestigde vrijdag dat Oranje één van de tien groepshoofden is. De ploeg van bondscoach Frank de Boer ontloopt daardoor België, Frankrijk, Engeland, Portugal, Spanje, Italië, Kroatië, Denemarken en Duitsland. Die landen zitten ook in pot 1.

Op 7 december vindt vanaf 18.00 uur in Zürich de loting plaats voor de Europese kwalificatiereeks voor het WK 2022 in Qatar. De 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, zijn op basis van hun posities op de wereldranglijst verdeeld over zes potten.

Oranje steeg op de wereldranglijst van november naar de veertiende plaats, één plek hoger dan vorige maand. De ploeg van De Boer speelde tijdens de afgelopen interlandperiode in een vriendschappelijk duel met 1-1 gelijk tegen Spanje en won daarna in de Nations League van Bosnië en Herzegovina (3-1) en Polen (1-2).

Voetbal: Luc Nilis op vrijblijvende basis terug bij Anderlecht

09.58 uur: Luc Nilis keert terug bij de Belgische voetbalclub Anderlecht. De 53-jarige Belg, die tussen 1986 en 1994 in Brussel speelde, gaat vanaf maandag op vrijblijvende basis meekijken bij de hoofdmacht van trainer Vincent Kompany. Nilis liet begin deze maand zijn contract bij de Turkse club Ankaragücü ontbinden. De Belg werkte in Ankara als spitsentrainer.

Anderlecht heeft Nilis uitgenodigd om een aantal weken de A-selectie te volgen en zijn expertise te delen met de technische staf. De voormalige aanvaller werkte eerder als spitsentrainer bij PSV, de club waarvoor hij tussen 1994 en 2000 speelde, en hij was assistent-trainer bij VVV. Nilis moest afgelopen zomer vertrekken uit Venlo omdat zijn contract niet werd verlengd.

Nilis sprak enkele maanden geleden zijn verbazing uit dat het voor hem zo moeilijk is om in België aan een baan te komen. „Dat ontgoochelt me, ik ben daar eerlijk in. Ik wil werken en belangrijk zijn voor een team. Misschien denkt men in België dat er geen behoefte is aan een specifieke spitsentrainer in de technische staf van een club.”