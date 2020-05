Gedupeerde zaalsportbonden slaan handen ineen

Guido Davio, de directeur van de Nederlandse volleybalbond. Ⓒ Ronald Hoogendoorn

„We zijn teleurgesteld en ook wel boos, maar weten wat ons te doen staat.” Dat zegt Guido Davio, directeur van de Nederlandse volleybalbond (Nevobo), mede namens zes andere zaalsportbonden. „Het is nu van belang duidelijk te maken waarom we eerder dan 1 september de zaal in kunnen om te trainen.”