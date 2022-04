Premium Het beste van De Telegraaf

Tukker een van de meest succesvolle coaches ooit bij Ajax Derde dubbel kan afscheid Ten Hag in Amsterdam groots maken

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Ten Hag en Tadic tonen de schaal, die hoort bij landstitel nummer 35, aan het publiek. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Als Ten Hag komende zomer de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrekt, verliest Ajax een van de meest succesvolle coaches ooit. In de 4,5 jaar dat hij aan het roer stond in Amsterdam veroverde hij twee keer de dubbel (2019 en 2021) en de eerste plaats in het door corona afgebroken seizoen 2019/’20. Ook dit jaar is hij nog in de race voor het kampioenschap én de TOTO KNVB-beker. Vijf wedstrijden voor het einde van de Eredivisie is de voorsprong op PSV, dat zondag in de bekerfinale de tegenstander is, vier punten. De Amsterdammers beschikken daarnaast over een veel beter doelsaldo.