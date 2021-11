Sport Kort: Doncic schiet Mavericks in de zoemer naar zege

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Doncic schiet Mavericks in de zoemer naar zege

09:30 uur Basketballer Luka Doncic heeft Dallas Mavericks in de laatste seconde van de thuiswedstrijd tegen Boston Celtics naar de winst geschoten. Bij het afgaan van de zoemer schoot de Sloveen een driepunter raak. Hij bezorgde de Mavericks daarmee de zesde zege van het seizoen: 107-104.

De 22-jarige Sloveen maakte 33 punten. Bij de Celtics kwam Jayson Tatum tot 32 punten.

Miami Heat won voor eigen publiek de topper tegen Utah Jazz: 118-115. Donovan Mitchell gooide weliswaar 37 punten bij elkaar voor de bezoekende club, maar dat was niet genoeg om de tweede nederlaag van het seizoen te voorkomen. Bij de thuisclub tekende Kyle Lowry voor een zogeheten triple-double: 20 punten, 10 assists en 12 rebounds. Jimmy Butler gooide in de laatste seconden twee vrije worpen raak. Zowel Miami Heat als Utah Jazz heeft nu zeven wedstrijden gewonnen en twee verloren.

Philadelphia 76ers versloeg Chicago Bulls met 114-105. Joel Embiid blonk uit bij de Sixers met 30 punten en 15 rebounds. De club uit Philadelphia gaat aan kop in de oostelijke divisie van de NBA met acht zeges en twee nederlagen, gevolgd door Miami Heat (7-2) en de Bulls (6-3).