Sport Kort: Oranje in uitverkochte Kuip tegen Noorwegen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Springruiter Jochems ziet voorsprong in wereldbeker slinken

18.00 uur: Springruiter Kevin Jochems heeft zijn voorsprong in de stand om de wereldbeker zien slinken tot 3 punten. De Nederlander deed zelf niet mee in Verona en zag de Zweed Jens Fredricson als vijfde eindigen. Na drie wereldbekerwedstrijden heeft Jochems 30 punten en Fredricson 27.

Willem Greve kwam voor Nederland in actie in Verona. De springruiter kwam bij zijn debuut met Grandorado TN tot de dertiende plek. „Doordat Grandorado TN zich in het parcours op zijn hoefbal had getrapt was ik genoodzaakt om ons terug te trekken voor de barrage. Dat hoort er bij in onze sport. Maar Grandorado sprong echt abnormaal goed”, was Greve tevreden.

De wereldbekercyclus telt elf wedstrijden.

Golfer Wil Besseling eindigt in middenmoot bij Portugal Masters

17.18 uur: Wil Besseling is bij de Portugal Masters in de middenmoot geëindigd. De 35-jarige Nederlander sloot de vierdaagse in Vilamoura af met een ronde van 68 slagen (-3). Daarmee belandde hij op een score van 282 (-2), goed voor de 43e plaats in de eindstand.

De Belg Thomas Pieters won het evenement van de Europese Tour. Hij eindigde dankzij een slotronde van 68 slagen op een totaal van 265. Voor de 29-jarige Pieters was het zijn vijfde titel in dit profcircuit.

Joost Luiten wist zich vrijdag niet voor het slotweekeinde in Vilamoura te plaatsen.

Oranje in uitverkochte Kuip tegen Noorwegen

16.46 uur: Het Nederlands elftal sluit de WK-kwalificatie in een uitverkochte Kuip af tegen Noorwegen. De KNVB maakte ruim een week voor het duel bekend dat alle kaarten zijn verkocht. Het stadion van Feyenoord biedt op dinsdag 13 november plaats aan 43.000 toeschouwers.

Oranje heeft na acht van de tien duels in groep G een voorsprong van 2 punten op de Noren. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal speelt zaterdag eerst in Podgorica tegen Montenegro en ontvangt dan drie dagen later Noorwegen in de volle Kuip.

De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van volgend jaar in Qatar. De nummer 2 gaat de play-offs in. Oranje ontbrak op het laatste WK in Rusland, in 2018. Van Gaal ontvangt zijn internationals dinsdag in Zeist. De selectie gaat dan toewerken naar het duel met Montenegro.

Handballers verliezen ook van wereldkampioen Denemarken

16.46 uur: De Nederlandse handballers hebben ook hun tweede en laatste wedstrijd op een oefentoernooi in Noorwegen verloren. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson boog met 33-19 voor wereldkampioen Denemarken, na een ruststand van 16-10.

Nederland leed zaterdag al een forse nederlaag tegen gastland Noorwegen (40-29). Oranje gebruikte het toernooi als voorbereiding op het EK van begin volgend jaar in Hongarije en Slowakije. IJsland, Portugal en Hongarije zijn daar de tegenstanders in de groepsfase.

Bagnaia bezorgt Ducati wereldtitel in MotoGP

15.34 uur: Motorcoureur Francesco Bagnaia heeft zijn renstal Ducati aan de wereldtitel bij de constructeurs geholpen in de MotoGP. De 24-jarige Italiaan won in Portimão de Grote Prijs van Portugal, de voorlaatste race van het jaar. De Spanjaard Joan Mir eindigde als tweede, Jack Miller werd derde. De Australiër is teamgenoot van Bagnaia bij Ducati.

Wereldkampioen Fabio Quartararo viel uit. De Fransman, die zich eind vorige maand in Misano al verzekerde van de individuele wereldtitel in de koningsklasse, ging met nog vijf rondes te gaan onderuit. Het betekende de eerste uitvalbeurt van Quartararo dit seizoen.

Twee rondes voor het einde crashten de coureurs Miguel Oliveira en Iker Lecuona, die in gevecht waren om de tiende plek. Omdat er medische verzorging op de baan moest komen, besloot de wedstrijdleiding de rode vlag uit te hangen en de race stil te leggen. De stand van dat moment werd gehanteerd als uitslag van de wedstrijd. De van poleposition gestarte Bagnaia, de nummer 2 van het WK-klassement, vierde zijn derde overwinning van het seizoen.

Ducati is met 332 punten nu zeker van de wereldtitel bij de constructeurs. Yamaha staat tweede met 298 punten, Suzuki heeft er 227. Volgende week eindigt het seizoen met de GP van Valencia.

Aston Villa ontslaat trainer Smith

14.56 uur: Dean Smith is niet langer trainer van Aston Villa. De 50-jarige Brit kreeg zondag te horen dat hij moet vertrekken vanwege teleurstellende resultaten. De clubleiding nam het besluit twee dagen na de nederlaag van Aston Villa bij Southampton (1-0).

Smith was iets langer dan drie jaar hoofdtrainer bij de club uit Birmingham. In zijn eerste seizoen bracht hij Aston Villa terug naar het hoogste niveau. Daarna eindigde Aston Villa als zeventiende en vorig seizoen als elfde. Op dit moment neemt Aston Villa de gedeelde vijftiende plek in.

Het is nog niet bekend wie de opvolger van Smith bij Aston Villa wordt.

Veldrijdster Van Anrooij pakt Europese titel bij beloften

14.50 uur: Shirin van Anrooij heeft bij de Europese kampioenschappen in Wijster de titel gegrepen bij de beloften. De 19-jarige Zeeuwse kwam solo over de finish op de VAM-berg in Drenthe met een kleine voorsprong op titelverdedigster en landgenote Puck Pieterse. Met het brons voor Fem van Empel kleurde het gehele podium oranje in de wedstrijd voor rensters onder 23 jaar.

Van Anrooij bezorgde Nederland de derde titel bij deze EK veldrijden. Ryan Kamp zegevierde bij de beloften en Lucinda Brand werd kampioen bij de vrouwen.

Na een val vroeg in de wedstrijd moest Pieterse in de achtervolging. Van Anrooij ging er vooraan alleen vandoor. De titelverdedigster kwam terug tot op 10 seconden, maar kreeg het gat niet meer dicht.

Almere City in eigen stadion onderuit tegen ADO Den Haag

14.33 uur: Almere City FC heeft in de eerste divisie opnieuw een thuiswedstrijd verloren. Zes dagen na de zege bij Helmond Sport (1-2) ging het elftal van trainer Gertjan Verbeek voor ruim 3000 toeschouwers onderuit tegen ADO Den Haag: 1-3. Uit de laatste vijf thuisduels pakte Almere slechts 1 punt.

Lance Duijvestijn bracht de thuisploeg in de 12e minuut, vanuit een counter, op voorsprong. Sem Steijn en Thomas Verheydt zorgden er met treffers in de 36e en 40e minuut voor dat ADO met een voorsprong ging rusten. Invaller Vicente Besuijen besliste het duel in de blessuretijd met de 1-3.

ADO steeg dankzij de zege naar de achtste plek. Almere City is achttiende en heeft alleen TOP Oss en FC Dordrecht onder zich staan.

Sjevtsjenko keert als trainer Genoa terug in de Serie A

13.56 uur: Andrei Sjevtsjenko begint bij de Italiaanse ploeg Genoa aan zijn eerste klus als clubtrainer. De 45-jarige Oekraïner was de afgelopen vijf jaar bondscoach van zijn land. Sjevtsjenko besloot na het EK van afgelopen zomer zijn contract niet te verlengen.

De voormalige topschutter van Dinamo Kiev en AC Milan volgt in Genua de zaterdag ontslagen Davide Ballardini op. De ploeg won dit seizoen in de Serie A pas één wedstrijd en staat met 9 punten onder de degradatiestreep. Sjevtsjenko maakte zelf bijna 130 doelpunten in de Serie A voor Milan, waarmee hij in 2003 de Champions League won en een jaar later de landstitel. De Oekraïner kreeg in 2004 de Gouden Bal, als beste voetballer van Europa.

Onder leiding van Sjevtsjenko plaatste Oekraïne zich voor het EK 2020. Dat toernooi werd als gevolg van de coronacrisis in de zomer van 2021 gespeeld. Oekraïne begon het EK met een nederlaag in Amsterdam tegen het Nederlands elftal (3-2), maar bereikte vervolgens wel de kwartfinales. Daarin was Engeland veel te sterk voor de ploeg van Sjevtsjenko (0-4).

Onder leiding van Oleksandr Petrakov, de opvolger van Sjevtsjenko, dreigt Oekraïne het WK van volgend jaar in Qatar mis te lopen.

Spaanse motorcoureur Acosta (17) pakt wereldtitel Moto3

13.55 uur: De Spaanse motorcoureur Pedro Acosta heeft in zijn eerste seizoen in de Moto3 direct de wereldtitel veroverd. De 17-jarige KTM-coureur uit Mazarrón verzekerde zich in de voorlaatste grand prix van het seizoen, in Portugal, van de titel. De race kende een dramatische afloop voor Dennis Foggia, de Italiaanse nummer 2 van het klassement.

Foggia reed op zijn Honda in de laatste ronde aan kop. Nadat hij in een bocht binnendoor was gepasseerd door Acosta, werd hij van achteren aangereden door de Zuid-Afrikaan Darryn Binder. Beiden gingen onderuit. De 20-jarige Foggia zag zijn kansen op de wereldtitel daardoor vervliegen. Acosta won de grand prix en stelde daarmee ook de titel veilig.

De Spanjaard was naar Portugal gekomen met 21 punten voorsprong op Foggia. „Ik weet niet wat ik moet zeggen, alleen dat ik iedereen wil bedanken”, stamelde Acosta, die in Portugal zijn zesde overwinning van het seizoen boekte. Hij stapt na dit seizoen over naar de Moto2.

In die klasse wordt de titelstrijd volgende week pas beslist in de slotrace in Valencia, al deed Remy Gardner in Portugal wel zeer goede zaken. De Australische coureur van Red Bull KTM Ajo boekte zijn vijfde overwinning van het seizoen en vergrootte aan kop van het WK zijn voorsprong op zijn Spaanse teamgenoot Raúl Fernández tot 23 punten. Fernández, die van poleposition was gestart, kwam als tweede over de finish. Om nog wereldkampioen te worden, moet de 21-jarige Spanjaard in Valencia winnen en hopen dat Gardner weinig of geen punten pakt.

De Nederlander Bo Bendsneyder reed in Portugal van de 29e startplek naar de vijftiende plaats aan de finish en pakte zo 1 WK-punt. Bendsneyder bracht zijn totaal op 46 punten.

In de MotoGP verzekerde de Fransman Fabio Quartararo zich eind vorige maand al van de wereldtitel.

Komende week gesprekken over voortgang Feyenoord City

12:20 uur Alle partijen die betrokken zijn bij Feyenoord City praten komende week verder over de realisatie van het omvangrijke project in Rotterdam-Zuid. Volgens de regionale omroep Rijnmond ziet voetbalclub Feyenoord de komst van een nieuw stadion niet meer zitten, waarmee een belangrijk onderdeel van Feyenoord City zou wegvallen. Geen van de betrokken partijen wil dat bevestigen.

„In de loop van komende week vinden er weer gesprekken plaats tussen de partijen”, zegt een woordvoerder van Feyenoord City. „Dan zullen we zien hoe het verder gaat. Het is een ingewikkelde uitdaging. Mocht het stadion er onverhoopt niet komen, wat op dit moment slechts een aanname is, dan gaat de gebiedsontwikkeling gewoon door. Maar dan in aangepaste vorm. Hoe die aanpassing er uit komt te zien, weet niemand.”

Als gevolg van de coronacrisis zijn de kosten voor onder meer bouwmaterialen flink gestegen. Voor de nieuwbouw van het stadion langs de Maas gingen alle partijen uit van een bedrag van 444 miljoen euro. Feyenoord heeft als voorwaarde om mee te doen aan het project altijd benadrukt dat de kosten niet hoger mogen worden.

Doncic schiet Mavericks in de zoemer naar zege

09:30 uur Basketballer Luka Doncic heeft Dallas Mavericks in de laatste seconde van de thuiswedstrijd tegen Boston Celtics naar de winst geschoten. Bij het afgaan van de zoemer schoot de Sloveen een driepunter raak. Hij bezorgde de Mavericks daarmee de zesde zege van het seizoen: 107-104.

De 22-jarige Sloveen maakte 33 punten. Bij de Celtics kwam Jayson Tatum tot 32 punten.

Miami Heat won voor eigen publiek de topper tegen Utah Jazz: 118-115. Donovan Mitchell gooide weliswaar 37 punten bij elkaar voor de bezoekende club, maar dat was niet genoeg om de tweede nederlaag van het seizoen te voorkomen. Bij de thuisclub tekende Kyle Lowry voor een zogeheten triple-double: 20 punten, 10 assists en 12 rebounds. Jimmy Butler gooide in de laatste seconden twee vrije worpen raak. Zowel Miami Heat als Utah Jazz heeft nu zeven wedstrijden gewonnen en twee verloren.

Philadelphia 76ers versloeg Chicago Bulls met 114-105. Joel Embiid blonk uit bij de Sixers met 30 punten en 15 rebounds. De club uit Philadelphia gaat aan kop in de oostelijke divisie van de NBA met acht zeges en twee nederlagen, gevolgd door Miami Heat (7-2) en de Bulls (6-3).