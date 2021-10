Live: volg alle buitenlandse competities op de voet

Voetbal

Arne Slot: ’John de Wolf geeft je het goede gevoel van Feyenoord als je binnenkomt’

In de jaren tachtig was John de Wolf al een gevestigde naam in de hoofdmacht van Sparta, toen Henk Fraser erin debuteerde. Niet als zijn maatje in het hart van defensie, zoals later bij Feyenoord. Nee, De Wolf zag hoe de tengere en snelle Fraser als spits van het tweede werd gelanceerd in Sparta 1.