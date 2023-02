Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Real Madrid naar finale WK voor clubs na zege op Al-Ahly

22.08 uur: Real Madrid heeft de finale van het wereldkampioenschap voor clubs bereikt. De Spaanse grootmacht versloeg in Rabat het Egyptische Al-Ahly met 4-1.

Real Madrid, dat zeven spelers miste wegens blessures, opende vlak voor rust de score via Vinícius Júnior. De Braziliaan kreeg de bal na een fout van de achterhoede van Al-Ahly voor zijn voeten, waarna hij met een fraaie stift scoorde. Federico Valverde maakte aan het begin van de tweede helft de 2-0 uit een rebound.

Al-Ahly deed wat terug via Ali Maâloul, die halverwege de tweede helft een strafschop benutte voor de 2-1. Luka Modric kreeg de kans om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen, maar de middenvelder van Real Madrid miste vlak voor tijd vanaf elf meter. Rodrygo maakte in de blessuretijd alsnog de 3-1, waarna Sergio Arribas nog tijd vond voor de 4-1.

Real Madrid treft in de eindstrijd Al Hilal. De Saudische club schakelde dinsdag het Braziliaanse Flamengo uit. De finale staat zaterdag in Rabat op het programma.

Vrouwenversie wielerkoers Amstel Gold Race wordt lastiger

19.38 uur: De Amstel Gold Race voor vrouwen wordt dit jaar een stuk zwaarder. De wielerkoers wordt met bijna 30 kilometer uitgebreid tot 156 kilometer, terwijl er ook drie beklimmingen aan worden toegevoegd. Het totaal aantal te bedwingen hellingen in Zuid-Limburg komt daarmee op 21. Zowel de mannen als de vrouwen rijden de Nederlandse klassieker op zondag 16 april.

Koersdirecteur Leontien van Moorsel maakte de wijzigingen bekend tijdens een bijeenkomst in Valkenburg. „We gaan de volgende stap zetten met de vrouwenkoers”, vertelde de veelvoudig wereldkampioene. „Het is een gevolg van de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen. Je ziet dat tegenwoordig steeds meer grote wedstrijden boven de 140 kilometer zijn. Daarnaast hebben ook diverse toppers uit het peloton gevraagd of we de wedstrijd niet iets langer konden maken.” De vrouwen rijden de finalelus van 18 kilometer met de Geulhemmerberg, Bemelerberg en Cauberg vier in plaats van drie keer.

Sinds 2017 wordt er weer een Amstel Gold Race voor vrouwen verreden. De Italiaanse Marta Cavalli won de editie van vorig jaar. De start is, net als bij de mannen, op het Vrijthof in Maastricht. Er wordt opnieuw gefinisht in Valkenburg.

Sportkoepel NOC*NSF haalt financiële impuls voor TeamNL binnen

16.21 uur: Sportkoepel NOC*NSF geeft TeamNL en de 28 sportbonden die daar onderdeel van zijn een stevige financiële impuls met het aantrekken van een nieuwe partner. Telecombedrijf T-Mobile verbindt zich voor vier jaar aan de Nederlandse topsport. De betrokken partijen willen niet zeggen hoeveel geld daarmee gemoeid is, maar het zou gaan om een substantieel bedrag.

Voor TeamNL staan volgend jaar de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs op het programma. Vincent Kortbeek, de nieuwe technisch directeur van de Atletiekunie, beklaagde zich dinsdag nog over het uitblijven van extra financiële steun van NOC*NSF na de historische medailleoogst van de atleten op de vorige Spelen in Tokio. „Als we de programma’s willen uitvoeren op de manier die volgens ons nodig is om het succes vast te houden, dan moet er meer geld bijkomen”, zei Kortbeek. ” Als dat niet gebeurt, vrees ik dat we op termijn moeten schrappen in de programma’s.”

Nederlandse Loterij is al jaren de hoofdsponsor van TeamNL. Vorig jaar bedroeg de afdracht van Nederlandse Loterij aan de sport ruim 50 miljoen euro.

Negen topruiters uit mondiale top 10 naar Dutch Masters

15.21 uur: Negen springruiters uit de mondiale top 10 doen van 9 tot en met 12 maart mee aan het internationale paardensportevenement The Dutch Masters in Den Bosch. Dat meldt de organisatie van het evenement. Onder meer de Nederlanders Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten hebben hun deelname bevestigd. Smolders staat momenteel vierde in de mondiale ranking. Ook Van der Vleuten behoort tot de top 10.

Eerder deze maand maakte de organisatie de deelname van titelverdediger Daniel Deusser en Henrik von Eckermann, de mondiale nummer 1, al bekend. Ook de Zwitser Martin Fuchs, de nummer twee van de wereld, voegt zich nu bij dat gezelschap. Fuchs won in 2018 onder meer individueel zilver bij de wereldkampioenschappen en greep in 2022 goud tijdens de wereldbekerfinale.

Verder heeft ook de Fransman Julien Epaillard, de nummer drie van de FEI-ranking, zijn deelname bevestigd. Daarnaast zullen ook de Brit Ben Maher, de Fransman Simon Delestre en de Braziliaan Marlon Modolo in actie komen. Ook zij behoren allemaal tot de mondiale top 10.

De prijzen in Den Bosch worden verdeeld op zondag 12 maart. De dagen daarvoor zijn kwalificatiewedstrijden.

Paarse atletiekbaan op ’feestelijke’ Spelen van Parijs

14.25 uur: Het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Parijs heeft bekendgemaakt hoe het evenement er komend jaar visueel ongeveer uit komt te zien. De kleuren die centraal zullen staan op de sportlocaties zijn roze, blauw en paars. Onder meer de atletiekbaan in het Stade de France zal paars gekleurd zijn.

Tony Estanguet, de voorzitter van het organisatiecomité, zegt te hebben gekozen voor een „feestelijke en vrolijke” uitstraling. Anders dan bij eerdere Spelen wordt er geen rood gebruikt.

De Spelen van Parijs beginnen volgend jaar op 26 juli.

Jong Oranje oefent in aanloop naar EK tegen Noren en Tsjechen

14.12 uur: De voetballers van Jong Oranje oefenen in voorbereiding op het EK 2023 tegen Noorwegen en Tsjechië. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi speelt op 25 maart tegen de Noren en op 27 maart tegen Tsjechië. Beide wedstrijden vinden plaats in het Spaanse San Pedro del Pinatar, waar de ploeg op trainingskamp gaat.

„Tijdens het trainingskamp willen we de basis leggen voor een succesvol EK 2023”, zegt Van de Looi. „We hebben met Noorwegen en Tsjechië twee goede tegenstanders gevonden, die ook allebei op het EK 2023 staan. De wedstrijden hebben we kort op elkaar gepland zodat we veel tijd hebben om met de groep te trainen.”

Jong Oranje plaatste zich juni vorig jaar al voor het EK van dit jaar. Op het eindtoernooi treft het Portugal, België en Georgië in de groepsfase. Nederland start het EK op woensdag 21 juni tegen België.

Italiaanse Bassino weerhoudt Shiffrin van wereldtitel super-G

14.11 uur: Skiester Marta Bassino heeft Mikaela Shiffrin nipt van de wereldtitel op de super-G afgehouden. De 26-jarige Italiaanse was 0,11 seconde te snel voor de Amerikaanse vedette, die maandag nog werd gediskwalificeerd op de combinatie. De Oostenrijkse Cornelia Huetter en Kajsa Vickhoff Lie uit Noorwegen pakten samen het brons op 0,33 seconde van de winnares.

Bassino won nog niet eerder een wereldbekerwedstrijd op de super-G. Wel was ze op dat niveau al zes keer de beste op de reuzenslalom. Twee jaar geleden pakte ze haar eerste wereldtitel, op de parallelslalom. Voor Italië betekende haar zege al de tweede gouden medaille in het Franse Méribel, na het goud van Federica Brignone op de combinatie.

Zesvoudig wereldkampioene Shiffrin (27) was voor aanvang van de WK in topvorm. De Amerikaanse won dit seizoen al elf wereldbekerwedstrijden. Shiffrin loste begin vorige maand haar landgenote Lindsey Vonn af als meest succesvolle vrouw in de wereldbeker en heeft nu nog één overwinning nodig om het algehele record van Ingemar Stenmark te evenaren. De Zweedse alpineskiër won in de jaren 70 en 80 in de wereldbeker 86 wedstrijden; Shiffrin staat op 85 zeges.

De Amerikaanse Shiffrin keerde vorig jaar zonder medailles terug van de Olympische Spelen in China. Bij de WK in Frankrijk krijgt ze nog kansen op een volgende wereldtitel op de reuzenslalom en slalom.

Jabeur mist toernooien Doha en Dubai door operatie

12:43 uur Ons Jabeur doet later deze maand niet mee aan de WTA-toernooien in Doha en Dubai. De nummer 3 van de wereld meldt op sociale media dat ze kiest voor een kleine operatie. De Tunesische tennisster zegt niet om wat voor operatie het gaat of waarom die nodig zou zijn.

„Mijn medische staf heeft besloten dat ik een kleine operatie moet ondergaan om weer op de baan te kunnen staan en goed te kunnen presteren”, schrijft de 29-jarige Jabeur. „Ik wil mijn excuses aanbieden aan alle fans in het Midden-Oosten die op mijn komst hebben gewacht. Ik beloof dat ik sterker en gezonder zal terugkomen.”

Jabeur was vorig jaar de verliezend finaliste van Wimbledon en de US Open. Vorige maand werd ze op de Australian Open al in de tweede ronde uitgeschakeld.

Rink stopt al na een jaar als technisch directeur handbalbond

11:37 uur Serge Rink stopt volgende maand als technisch directeur bij de Nederlandse handbalbond. De 46-jarige Rink, die pas een jaar in dienst was, zegt dat hij de baan niet goed kan combineren met zijn privéleven. Handbalbond NHV zegt na te denken over een opvolger.

Rink stopt per 6 maart. „Voor mij zijn gezin, gezondheid en genieten van de job zeer belangrijk en helaas heb ik hier niet de juiste balans in kunnen vinden”, geeft hij als reden om zijn contract niet te verlengen.

NHV-directeur Jaap Wals betreurt de beslissing. „Serge heeft het afgelopen jaar goed werk verricht en was een verbinder die zocht naar samenwerking”, aldus Wals. In 2022 kregen zowel de handballers (met Staffan Olsson) als handbalsters van Oranje (met Per Johansson) een nieuwe bondscoach.

Zeven Nederlandse snowboarders naar WK in Georgië

11:25 uur Zeven Nederlandse snowboarders doen deze en volgende maand mee aan de WK snowboarden in het Georgische Bakoerjani. Onder anderen olympiërs Michelle Dekker, Niek van der Velden, Melissa Peperkamp en Glenn de Blois zullen Nederland vertegenwoordigen.

Dekker, die vorig jaar vierde werd bij de Olympische Spelen in Beijing, doet dat op het onderdeel alpinesnowboarden. Afgelopen december pakte de Nederlandse in het Italiaanse Carezza haar eerste World Cup-zege.

Van der Velden en Peperkamp komen in actie op de freestyle-onderdelen. Beiden behaalden vorig jaar tijdens de Spelen in Beijing de zesde plek op het onderdeel big air. Naast de twee olympiërs doen ook Casper Wolf en Sam Vermaat tijdens de WK mee aan de freestyle-onderdelen.

De Blois komt uit op het onderdeel snowboardcross, waaraan ook Nienke Poll deelneemt.

Hoffenheim strikt Matarazzo als nieuwe trainer

10:18 uur Pellegrino Matarazzo is de nieuwe coach van TSG Hoffenheim. De 45-jarige Amerikaan is de opvolger van André Breitenreiter, die twee dagen geleden werd ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Matarazzo heeft een contract tot medio 2025 getekend bij de nummer 14 van de Bundesliga.

De Amerikaan zat al sinds oktober zonder club nadat hij werd ontslagen bij VfB Stuttgart. Matarazzo is een oude bekende bij Hoffenheim. Hij werkte er tussen 2017 en 2019 al als coach bij de onder-17 en was later assistent bij het eerste elftal. „Rino kent niet alleen onze club, maar ook een groot deel van het team”, zegt directeur Alexander Rosen. „Omgekeerd kennen wij hem ook en wij zijn er dan ook van overtuigd dat hij de juiste man is voor de functie van hoofdtrainer. Hij kan met druk omgaan en weet wat nodig is in deze situatie.”

Hoffenheim nam maandag afscheid van Breitenreiter nadat de ploeg afgelopen weekend met 5-2 had verloren van VfL Bochum. Hoffenheim staat na negentien speelronden veertiende in de hoogste Duitse competitie met 19 punten.

Succesvolle Kroatische oud-bondscoach Blazevic (87) overleden

10:02 uur Miroslav Blazevic is op 87-jarige leeftijd overleden. De voormalig bondscoach leidde Kroatië in 1998 bij het WK-debuut van het land naar de derde plaats. In de troostfinale wonnen de Kroaten destijds met 2-1 van Nederland.

Blazevic werd in 2011 gediagnosticeerd met kanker en was al geruime tijd ziek. „De voetbalfamilie heeft vandaag ’de coach van alle coaches’ verloren”, schreef de Kroatische bond op Twitter.

Tijdens het WK van 1998 viel Blazevic vooral op door de politiepet die hij droeg. De coach bracht daarmee een eerbetoon aan agent Daniel Nivel, die voor de WK-kwartfinale tussen Kroatië en Duitsland ernstig gewond was geraakt door toedoen van Duitse hooligans. De agent raakte in coma en liep een permanente hersenbeschadiging op.

Tedesco officieel nieuwe bondscoach Belgische voetballers

09:27 uur De Belgische voetbalbond heeft de 37-jarige Domenico Tedesco aangesteld als nieuwe bondscoach voor het nationale elftal. De geboren Italiaan, die ook de Duitse nationaliteit bezit, volgt de opgestapte Roberto Martínez op. In de media werd de aanstelling van Tedesco al langere tijd aangekondigd en de bond heeft dit nu bevestigd.

Tedesco heeft een contract getekend tot en met het EK van volgend jaar zomer. Hij heeft als belangrijkste opdracht meegekregen om zich te plaatsen voor het eindtoernooi in Duitsland. De Belgische bond omschrijft Tedesco als „een moderne coach met internationale ervaring op topniveau, die graag offensief voetbal speelt met veel druk vooruit.”

Tedesco werd in september ontslagen bij de Duitse club RB Leipzig na een teleurstellende start van het seizoen. Hij had eerder ook Schalke 04 en Spartak Moskou onder zijn hoede.

De Belgische bond maakte ook bekend dat Frank Vercauteren is aangesteld als sportief directeur. De voormalig trainer van onder meer Anderlecht was eerder assistent-bondscoach bij het nationale elftal en in 2019 heel even interim-bondscoach. Na vier maanden moest hij plaatsmaken voor Dick Advocaat.