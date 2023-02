Tedesco officieel nieuwe bondscoach Belgische voetballers

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Hoffenheim strikt Matarazzo als nieuwe trainer

10:18 uur Pellegrino Matarazzo is de nieuwe coach van TSG Hoffenheim. De 45-jarige Amerikaan is de opvolger van André Breitenreiter, die twee dagen geleden werd ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Matarazzo heeft een contract tot medio 2025 getekend bij de nummer 14 van de Bundesliga.

De Amerikaan zat al sinds oktober zonder club nadat hij werd ontslagen bij VfB Stuttgart. Matarazzo is een oude bekende bij Hoffenheim. Hij werkte er tussen 2017 en 2019 al als coach bij de onder-17 en was later assistent bij het eerste elftal. "Rino kent niet alleen onze club, maar ook een groot deel van het team", zegt directeur Alexander Rosen. "Omgekeerd kennen wij hem ook en wij zijn er dan ook van overtuigd dat hij de juiste man is voor de functie van hoofdtrainer. Hij kan met druk omgaan en weet wat nodig is in deze situatie."

Hoffenheim nam maandag afscheid van Breitenreiter nadat de ploeg afgelopen weekend met 5-2 had verloren van VfL Bochum. Hoffenheim staat na negentien speelronden veertiende in de hoogste Duitse competitie met 19 punten.

Succesvolle Kroatische oud-bondscoach Blazevic (87) overleden

10:02 uur Miroslav Blazevic is op 87-jarige leeftijd overleden. De voormalig bondscoach leidde Kroatië in 1998 bij het WK-debuut van het land naar de derde plaats. In de troostfinale wonnen de Kroaten destijds met 2-1 van Nederland.

Blazevic werd in 2011 gediagnosticeerd met kanker en was al geruime tijd ziek. „De voetbalfamilie heeft vandaag ’de coach van alle coaches’ verloren”, schreef de Kroatische bond op Twitter.

Tijdens het WK van 1998 viel Blazevic vooral op door de politiepet die hij droeg. De coach bracht daarmee een eerbetoon aan agent Daniel Nivel, die voor de WK-kwartfinale tussen Kroatië en Duitsland ernstig gewond was geraakt door toedoen van Duitse hooligans. De agent raakte in coma en liep een permanente hersenbeschadiging op.

Tedesco officieel nieuwe bondscoach Belgische voetballers

09:27 uur De Belgische voetbalbond heeft de 37-jarige Domenico Tedesco aangesteld als nieuwe bondscoach voor het nationale elftal. De geboren Italiaan, die ook de Duitse nationaliteit bezit, volgt de opgestapte Roberto Martínez op. In de media werd de aanstelling van Tedesco al langere tijd aangekondigd en de bond heeft dit nu bevestigd.

Tedesco heeft een contract getekend tot en met het EK van volgend jaar zomer. Hij heeft als belangrijkste opdracht meegekregen om zich te plaatsen voor het eindtoernooi in Duitsland. De Belgische bond omschrijft Tedesco als „een moderne coach met internationale ervaring op topniveau, die graag offensief voetbal speelt met veel druk vooruit.”

Tedesco werd in september ontslagen bij de Duitse club RB Leipzig na een teleurstellende start van het seizoen. Hij had eerder ook Schalke 04 en Spartak Moskou onder zijn hoede.

De Belgische bond maakte ook bekend dat Frank Vercauteren is aangesteld als sportief directeur. De voormalig trainer van onder meer Anderlecht was eerder assistent-bondscoach bij het nationale elftal en in 2019 heel even interim-bondscoach. Na vier maanden moest hij plaatsmaken voor Dick Advocaat.