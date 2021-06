Turntrainer Vincent Wevers wil via kort geding alsnog naar Olympische Spelen

Naar de vader van de turnsters Sanne en Lieke Wevers, die in dienst is van turnbond KNGB, loopt een onderzoek naar ongewenst gedrag bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Een uitspraak wordt in de komende maanden verwacht en daarom wil de bond geen risico nemen. Ook andere privétrainers mogen niet mee naar Tokio omdat ook naar hen onderzoek wordt gedaan door het ISR.

Het kort geding diende afgelopen maandag in Zutphen. De uitspraak volgt voor 21 juni. Als Wevers gelijk krijgt, zouden ook andere privécoaches op deze manier kunnen afdwingen dat ze mee mogen naar Tokio.

Olympische kwalificatie

Het kort geding diende in de week voordat de beste turnsters van Nederland komende zondag in het Rotterdamse Topsportcentrum gaan strijden om olympische kwalificatie. Dit betekent de eerste sessie van een belangrijk tweeluik waarvan deel twee op 26 juni plaatsvindt. De toppers Lieke en Sanne Wevers, die nog steeds door hun vader mogen worden begeleid, doen ook mee en zijn grote kanshebbers voor olympische tickets.

"De timing van het kort geding verbaast me"

,,Hij is het niet eens met de beslissing’’, zegt Mark Meijer, de technisch directeur van de KNGU die maandag samen met algemeen directeur Marieke van der Plas het standpunt van de bond verdedigde. ,,Maar als Vincent in het gelijk wordt gesteld, moeten we hem voordragen voor Tokio. De timing van het kort geding verbaast me, maar het is goed dat iemand de mogelijkheid krijgt om zijn recht te halen.’’

Hoogst opmerkelijk

Ondertussen is de situatie binnen het vrouwenturnen een kleine zes weken voor aanvang van de Olympische Spelen hoogst opmerkelijk. Er is inmiddels een olympische coachesstaf aangesteld met bondscoach Bram van Bokhoven en zijn helpers José van Veen en de Amerikaanse Aimee Boorman. Zij vertelden vandaag dat de samenwerking met de privécaches uitstekend verloopt. Maar als achter de schermen de coach van olympisch kampioene Sanne Wevers via de rechter een plek in de staf voor Tokio probeert af te dwingen, is het logisch dat dit consequenties heeft voor ‘de sfeer op de werkvloer’.

Niet op non-actief

Bijzonder is dat Wevers door zijn gang naar de rechter niet op non-actief is gesteld, maar de reden daarvan is niet ingewikkeld. ,,Dat is niet in het belang van de sporters’’, zegt technisch directeur Mark Meijer. Waarmee hij maar bedoelt dat de pupillen van Wevers hem er wel graag bij hebben wanneer het er tijdens de olympische trials echt om gaat spannen.