Roland Garros: dubbelspecialist Wesely Koolhof in halve finales

Koolhof en Mektic, beiden 31 jaar, bereikten vorige maand al de finale van de US Open. Ze moesten het daarin afleggen tegen Mate Pavic en Bruno Soares.

Op het gravel in Parijs gaan Koolhof en Mektic het nu opnemen tegen de titelverdedigers, de Duitsers Kevin Krawietz en Andreas Mies. De Nederlander wist voorgaande jaren op Roland Garros nooit verder te komen dan de derde ronde.

Danielle Collins versloeg dinsdag Ons Jabeur. Ⓒ HH/?ANP

Danielle Collins

De Amerikaanse tennisster Danielle Collins heeft voor het eerst in haar loopbaan de kwartfinales bereikt. De nummer 57 van de wereld was de Tunesische Ons Jabeur, de mondiale nummer 35, in drie sets de baas: 6-4 4-6 6-4.

De 26-jarige Collins had het duel in twee sets kunnen beslissen, maar ze gaf in de tweede set een 3-0-voorsprong uit handen. In de derde set vielen zeven breaks te noteren. Bij 5-4 benutte Collins haar eerste wedstrijdpunt.

Collins, die tot dit jaar pas één partij had gewonnen op Roland Garros, baarde begin 2019 opzien door de halve finales te halen op de Australian Open. Later dat jaar maakte ze bekend dat ze al een tijdje last had van artritis, een vorm van reuma die voor pijnlijke en ontstoken gewrichten zorgt.

„Ik ben ondertussen begonnen met een behandeling en ik ga deze uitdaging aan. Iedere dag dat je gezond bent, is een cadeau. Ik ben voor 100 procent gemotiveerd om te vechten, op en naast de baan”, zei ze toen. Ze keert door haar sterke reeks in Parijs, inclusief haar overwinning op Jabeur, terug in de mondiale top 50.

Bij de laatste acht neemt ze het op tegen de als vierde geplaatste Sofia Kenin.

Nadia Podoroska gooit haar racket weg na haar overwinning. Ⓒ EPA

Nadia Podoroska

De Argentijnse qualifier Nadia Podoroska, de nummer 131 van de wereld, plaatste zich verrassend voor de halve finales. De 23-jarige tennisster was met 6-2 6-4 de als derde geplaatste Oekraïense Elina Svitolina de baas.

Podoroska, die nooit eerder haar opwachting maakte in het hoofdtoernooi van Roland Garros, heeft nu al acht duels op een rij gewonnen in Parijs.

Slechts twee keer sinds de invoering van het professionele tennis, in 1968, slaagde een tennisster erin om vanuit het kwalificatietoernooi door te dringen tot de laatste vier op een grand slam. In 1999 lukte de Amerikaanse Alexandra Stevenson dat op Wimbledon en in 1978 verraste de Australische Christine Dorey met een halvefinaleplaats op de Australian Open.

Om als eerste qualifier de eindstrijd te bereiken, moet de Argentijnse zien af te rekenen met de winnares van het duel tussen de Poolse Iga Swiatek en Martina Trevisan uit Italië, die in de vorige ronde Kiki Bertens versloeg.