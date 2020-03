Afscheid Dorian van Rijsselberghe: ’Herinnerd worden als iemand met een glimlach’

Dorian van Rijsselberghe Ⓒ Richard Langdon

Dorian van Rijsselberghe (31) beëindigde afgelopen weekeinde in Australië na het mislopen van de Olympische Spelen per direct zijn imposante carrière. Daarin werd hij zowel twee keer olympisch als twee keer wereldkampioen. De energieke, passievolle en altijd breeduit lachende Texelaar gaf het windsurfen kleur en zal zich altijd blijven inzetten voor zijn geliefde sport. Maar eerst is het tijd voor zijn vrouw Sasha en dochters Lise en Rhea. „Papa is weer thuis”, zo stelt Van Rijsselberghe vanuit zijn woonplaats Los Angeles. Tijd voor een gesprek met de uittredend kampioen.