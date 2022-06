Door kinderen uitgejoelde Engelsen onderuit bij Hongarije

Jude Bellingham wordt vastgepakt door Andras Schäfer. Ⓒ ANP/HH

De Engelse voetballers hebben hun eerste wedstrijd in de Nations League van dit seizoen verloren. In Boedapest was Hongarije te sterk voor de formatie van bondscoach Gareth Southgate, 1-0. Dominik Szoboszlai zette de Hongaren in de 66e minuut op voorsprong. Hij deed dat door een strafschop te benutten. Het was de eerste zege van Hongarije op de Britten sinds 1962.