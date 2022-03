Kjeld Nuis dolgelukkig: ’Met mijn benen als pizzapunt eindigde ik in de sneeuw’

Schaatsen

Schouten wint ook laatste 3000m en wereldbeker, Nuis pakt 1500m

Irene Schouten heeft een uiterst succesvol seizoen afgesloten met de eindzege in de wereldbeker op de combinatie van de 3000 en 5000 meter. De drievoudig olympisch kampioene won tijdens de finale van de wereldbeker in een vol Thialf de afsluitende 3000 meter in 3.56,82.