Formule 2: De Vries racet naar derde plek op Silverstone

De Vries was in Engeland ook als derde gestart in de sprintrace. In de eerste ronde knokte de ART-coureur zich na een mooi gevecht nog naar de tweede plek ten koste van Aitken, maar even later wisselden beiden weer van plek. In de slotfase van de race nam Aitken ook de koppositie nog over, om die niet meer uit handen te geven. De Vries hield met een jagende Callum Ilott achter zich de derde plek vast.

De Vries was een dag eerder tijdens de hoofdrace nog als zesde geëindigd. De coureur uit Sneek leidt het kampioenschap met 170 punten. Nummer twee Nicholas Latifi volgt op 31 punten achterstand.