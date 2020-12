’Lionel Messi verdient te veel voor Barça’

„Gezien de huidige situatie van de club is het salaris van Messi niet meer reëel, dus we zullen een akkoord met hem moeten bereiken. We zullen hem een aantrekkelijk project moeten presenteren”, zei Rousaud, die beweert dat geld niet de belangrijkste drijfveer is van Messi.

„Het belangrijkste hier is het sportieve traject. Toen Messi zei dat hij wegging, noemde hij geen geld. Hij wil niet vertrekken omdat hij te weinig verdient. Hij heeft het hoogste salaris ter wereld, niemand verdient meer dan hij. Hij wil vertrekken omdat hij prijzen wil pakken. Daar verwees hij onlangs naar toen hij zei dat de Champions League niet binnen het bereik van Barcelona ligt. Hij wil een team vol talent.”

Rousaud gaf ook te kennen dat hij het gerenoveerde Camp Nou, het onderkomen van FC Barcelona, wil vernoemen naar Messi. Dat zou volgens hem helpen bij het aantrekken van sponsoren.

De 33-jarige Messi heeft een aflopend contract bij FC Barcelona, waar hij al zijn hele loopbaan speelt.

De verkiezingen zijn op 24 januari. Joan Laporta, Toni Freixa, Víctor Font, Xavi Vilajoana, Jordi Farré, Lluís Fernández Alá en Pere Riera zijn de andere zeven kandidaten.