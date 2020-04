Van den Heuvel nieuwe en unieke ambassadeur PSV

Van den Heuvel is de eerste niet-speler van PSV die tot ambassadeur is uitgeroepen. Eerder werden Willy van der Kuijlen, Carlos Salcido, Francisco ‘Maza’ Rodriguez en Luuk de Jong beloond met de eretitel.

„Het zegt alles over de verdiensten van Mart”, stelt algemeen directeur Toon Gerbrands. „Je kunt bij ons deze eretitel krijgen als je PSV ergens ter wereld op de kaart hebt gezet of wanneer je een bepaalde periode van grote waarde bent geweest. Bij Mart duurt die periode van grote waarde inmiddels om en nabij de veertig jaar. Hij is clubman pur sang, een PSV'er die al jaren voornamelijk achter de schermen een belangrijke rol speelt. In goede en slechte tijden is Mart de rust zelve en dat is in de voetballerij een groot goed. We zijn er ontzettend blij mee dat hij ook na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd voor ons beschikbaar blijft.”

Van den Heuvel maakte maar liefst zeventien landstitels van dichtbij mee. Hij was binnen de club werkzaam als verzorger, masseur, voorman van het internaat en teammanager. Na dit seizoen gaat hij zich richten op bij de begeleiding van de spelers en hun familie én zijn rol als ambassadeur.

Sinds 1988/1989 miste Mart van den Heuvel tot geen enkele officiële en vriendschappelijke wedstrijd van PSV. Vlak voor dat de competitie vanwege de coronacrisis werd gestaakt, moest hij echter twee keer verstek laten gaan vanwege een heup-operatie.

Van den Heuvel wordt op een later moment in het zonnetje gezet door PSV.