Dylan Groenewegen: ’Ik dacht aan stoppen’

Dylan Groenewegen maakt zaterdag 8 mei zijn rentree in het peloton: „Ik heb van veel collega’s positieve berichtjes gekregen, dat doet me heel goed.” Ⓒ Jumbo-Visma

AMSTERDAM - Het was een lange hobbelige weg voor Dylan Groenewegen, en het vervolg is nog altijd verre van vlak. Met zijn rentree in de Giro d’Italia zal de volgende hindernis worden genomen. In het mentale gevecht dat hij de afgelopen maanden voerde, staat hij aan de goede kant van de score, al is dat regelmatig ook niet zo geweest. „Er is mij wel gevraagd of ik aan stoppen heb gedacht. Natuurlijk…”