Voormalig wereldkampioen Nico Rosberg: ’Mijn Formule 1-afscheid heeft me 100 miljoen dollar gekost’

Toen de Duitse coureur in 2016 de wereldtitel Formule 1 veroverde, verbaasde hij vriend en vijand door bijna meteen bekend te maken dat hij per direct zou stoppen. De ondertussen 36-jarige Duitser heeft daar nooit echt op teruggeblikt, maar in Times Magazine praat hij nu over de bewuste periode.

„Ik wilde niet weggaan als een ’has been’ of als iemand die niemand meer wil”, aldus Rosberg. „Ik bedoel maar, er lag wel honderd miljoen dollar op tafel toen ik stopte.”

Vriendschap met Hamilton onder druk

Hij vervolgt: „Ik verlangde naar een ander soort leven. Als je aan het racen bent is er geen flexibiliteit. Het was de beste beslissing voor mijn familie, aan dat geld heb ik zelfs geen seconde gedacht.”

Zijn vriendschap met Lewis Hamilton kwam wel serieus onder druk te staan in hun tijd als teamgenoten bij Mercedes. Rosberg laat weten dat de Formule 1 en alles wat erbij komt kijken de vriendschappen van rijders onderling enorm op de proef stelt.

Hoofdpijn Toto Wolff

„Dat is waarom ze op termijn op de klippen lopen, omdat er zoveel op het spel staat”, gaat Rosberg verder. „Ze krijgen meer en meer ruzie en na een tijdje is de vriendschap gedaan omdat er zoveel geld en erkenning op het spel staat.”

Hij herinnert zich nog dat de strijd tussen hemzelf en Hamilton teambaas Toto Wolff hoofdpijn bezorgde en dat het de fans in twee kampen verdeelde.

Twee kampen

„Er waren twee kampen, het Nico-kamp en de fans van Hamilton. Al de fans van Lewis Hamilton waren natuurlijk tegen mij.”

„Ooit stonden er eens vierjarige meisjes voor mij met hun vaders en ze trakteerden me op boegeroep en ze gaven me duimpjes naar beneden. Hun vaders vertelden hen dat ik slecht was en dat ze ’boe’ moesten roepen.”