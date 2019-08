Bertens dinsdag in actie tegen Spaanse

De Nederlandse is als zevende geplaatst in het laatste grandslamtoernooi van dit jaar, Badosa bereikte het hoofdtoernooi in New York via de kwalificaties. Ze is de huidige nummer 91 op de wereldranglijst. De partij staat gepland voor dinsdag op baan 17.

Bertens speelde vorige maand nog tegen Badosa in de halve finales van toernooi in Palermo. Ze won toen in twee sets: 6-1 7-5. Richèl Hogenkamp, die zich evenals Badosa succesvol door de kwalificaties werkte, is in de eerste ronde gekoppeld aan Donna Vekic uit Kroatië. Ook die partij is dinsdag.

Robin Haase speelt eveneens dinsdag zijn openingsronde op de US Open. De Haagse tennisser treft de als twintigste geplaatste Argentijn Diego Schwartzman.