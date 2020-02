’André Agassi werd vier keer betrapt op doping’

De professionele tenniscarrière van Rios duurde slechts tien jaar: van 1994 tot 2003. In dat jaar moest hij door een rugblessure al op 28-jarige leeftijd noodgedwongen met tennispensioen. Rios was in zijn loopbaan wel een getalenteerd speler, zo won hij in 1993 de US Open bij de junioren. Als prof kon hij echter nooit een grand slam op zijn naam schrijven. Wél was de Chileen in 1998 zes weken nummer één van de wereld. Hiermee is Rios één van de vijf spelers die zowel bij de junioren áls bij de senioren de bovenste ladder van de ATP-ranking bekleedde, net als Ivan Lendl, Stefan Edberg, Andy Roddick en Roger Federer.

Marcelo Rios Ⓒ Hollandse Hoogte

Rios was naast een buitengewoon tennisser ook een heel controversieel speler. Zo kreeg hij in zijn carrière niet voor niets vijf keer de Prix Citron - de prijs voor de meest onaangename tennisspeler - van de Franse pers. Zo maakte Rios zijn tegenstanders op het tenniscourt regelmatig belachelijk. Of hij schold journalisten de huid vol. En was de bijnaam ’The Most Hated Man in Tennis’ geboren.

Verzwijgen dopinggebruik

In een interview met Latercera heeft de inmiddels 44-jarige Rios opnieuw van zich laten horen. Hij neemt er vooral de ATP stevig op de korrel. Zo beweert de Chileen dat de ATP het dopinggebruik van achtvoudig grand slam-winnaar Agassi tot vier keer toe verzweeg. „Ze betrapten hem vier keer en de ATP dekte hem omdat hij Agassi was en tennis zo naar de shit ging”, aldus Rios.

Rios liet zich ook bijzonder kritisch uit over de organisatie van de ATP Finals, de voormalige Masters. „Toen ik actief was werden de Masters altijd op hardcourt gespeeld zodat Pete Sampras kon winnen”, aldus de Chileen. „Met Bruguera (tweevoudig Roland Garros-winnaar, red.) had ik het er eens over dat de Masters elk jaar op een andere oppervlakte zou moeten worden gespeeld. Maar dan zouden wij de boosdoener zijn.”