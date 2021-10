WK in Qatar in gevaar voor Engelse anti-vaxxers? ’Een aantal is onder druk gezet’

De Engelse krant The Sun weet deze zaterdag te brengen dat liefst vijf spelers uit de huidige selectie van bondscoach Gareth Southgate zich niet heeft laten vaccineren tegen het coronavirus en dat ook niet wil gaan doen.

Bespioneren

Volgens de krant zijn het spelers die ook afgelopen zomer al deel uitmaakten van de selectie die het op het EK tot de finale schopte. The Sun noemt geen namen, maar weet wel dat zeker één speler heeft gezegd zich ’jong en fit’ genoeg te voelen om het vaccin niet te hoeven nemen. Een andere speler zou geloven in de theorie dat het vaccin een hulpmiddel van de regering is om mensen te bespioneren. Ook heeft een aantal spelers aangegeven onder druk te zijn gezet door zogeheten anti-vaxxers.

De Engelsen spelen volgende week zaterdag eerst bij Andorra, en nemen het drie dagen later thuis op tegen Hongarije. Met 16 punten uit zes wedstrijden gaat Engeland fier aan kop van kwalificatiegroep I. Door de versoepelingen in Engeland is het voor gevaccineerden geen probleem om naar Andorra te reizen, maar spelers die niet gevaccineerd zijn zouden bij terugkeer in Engeland weer in quarantaine moeten. Dat zij daar waarschijnlijk vrijstelling voor krijgen en ’gewoon’ kunnen trainen en spelen, zou weer flink wat discussie in het land teweeg brengen.

Oproep Southgate

Saillant detail is dat juist Southgate in juli de mensen in Engeland nog had opgeroepen zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. „Er is geen betere manier om de coronacrisis te bestrijden dan je te laten vaccineren.” Dat juist hij nu vijf spelers in zijn selectie heeft, is een hoogste ongelukkige samenloop van omstandigheen.

Chelsea moest het afgelopen week in het Champions League-duel met Juventus doen zonder de Franse middenvelder N’Golo Kanté, die corona had opgelopen. Kanté was ook een speler die zich niet heeft laten vaccineren. „Hij is oud en wijs genoeg om dat zelf te bepalen, hij is een volwassen speler”, had zijn trainer Thomas Tuchel daarop gereageerd. De Londenaren verloren in Turijn met 1-0.