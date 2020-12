Ruud Vormer met opgezwollen buik naar ziekenhuis

Het was de bedoeling dat Ruud Vormer zaterdagavond voor Club Brugge zou spelen tegen STVV, maar in plaats daarvan moest hij een bezoek brengen aan het ziekenhuis. De aanvoerder van de Belgische kampioen had zoveel last van zijn buik, dat de medische staf besloot hem naar het ziekenhuis te sturen.

"Zijn buik was helemaal opgezwollen. Hij heeft nog geprobeerd om op te warmen, maar dat ging totaal niet", zei trainer Philippe Clement, die daarom op het laatste moment nog een wijziging moest doorvoeren in zijn elftal. Met Hans Vanaken in plaats van Vormer boekte Club Brugge een moeizame zege (1-0).

De klachten bij de Nederlandse middenvelder bleken bij de galblaas vandaan te komen. Met wat medicatie is het probleem volgens Belgische media inmiddels verholpen. Clement rekent erop dat Vormer dinsdag in de Champions League tegen Lazio wel kan voetballen. Brugge plaatst zich voor de knock-outfase van het belangrijkste Europese bekertoernooi als het wint in Rome.