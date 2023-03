Herlings maakt na jaar afwezigheid indruk: ’Hier vooraf voor getekend’

„Hier had ik vooraf voor getekend”, zei de tweevoudig wereldkampioen in de belangrijkste motorcrossklasse. „De eerste vijf Grand Prixs zie ik als opbouw naar de rest van het seizoen”, zei hij nog in gesprek met De Telegraaf.

Hij overtrof echter zijn eigen verwachtingen. Herlings voelde zich per dag beter worden in Argentinië. „Ik heb zestien maanden niet tegen deze jongens geracet. Deze klasse moet je ook zeker niet onderschatten. Ik heb de afgelopen tijd honderden en duizenden trainingsrondjes gemaakt, maar niks is te vergelijken met een echte wedstrijd. Elke race ging het beter en het is dan zeker niet slecht om als tweede te eindigen. Nu is het vooral belangrijk om in het raceritme te komen.”

Teammanager Tony Cairoli was te spreken over het optreden van Herlings. „Het is mooi dat Jeffrey meteen weer op het podium stond. We weten dat hij hiertoe in staat is en meer. Goed voor hem dat hij zo snel weer terug is op dit niveau.”

De tweede wedstrijd van het seizoen staat over twee weken in Italië op het programma.