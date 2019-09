Verstappen: ‘Het ziet er goed uit’

,,De auto werkte goed. Als je naar de tijden kijkt ,lijken we best competitief. Dat is zeker op dit circuit, met veel lange rechte stukken, heel positief”, aldus de Red Bull-coureur.

Verstappen start zondag vanuit de achterhoede vanwege de motorwissel. Wellicht kan regen – neerslag domineerde ook een groot deel van de vrijdag – hem dan nog een beetje helpen. ,,Dan hebben we een nog grotere kans om voorin te komen, maar ook in het droge ziet het er goed uit, gezien de longruns in de tweede training.”

De Nederlander hoeft zich niet druk te maken om een goede kwalificatie op zaterdag, gezien zijn gridstraf. ,,Natuurlijk jammer dat ik me niet ga mengen in de kwalificatiestrijd, maar het is zoals het is. Ik kijk wel uit naar zondag.”

