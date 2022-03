Arne Slot kan wel lachen om toneelspeler Antony

Antony maakte niet alleen het winnende doelpunt voor Ajax in de slotfase (3-2). Hij liet zich tijdens de wedstrijd ook een paar keer heel makkelijk vallen. De Braziliaan kreeg in de slotfase ook een tweede gele kaart omdat hij weer het veld kwam inlopen na een blessure en Dusan Tadic hem tegen de grond werkte om tijd te rekken.

„Ik dacht dat het met die zogenaamde blessure van Antony wel meeviel”, zei Slot. „Maar Tadic wilde tijdrekken. Ik kon er wel om lachen, ook al stonden wij achter. Ajax heeft deze dingen afgelopen dinsdag tegen Benfica ook meegemaakt. Theater kan ook helpen. Door al dat gedoe was de blessuretijd nu ook snel voorbij.”

Antony

Antony vertelde even later dat hij wel degelijk last van een enkel had. „Eigenlijk dinsdag na het duel met Benfica al”, zei hij. De vleugelaanvaller was zo gelukkig met zijn winnende treffer dat hij vergat dat één gele kaart hem al het volgende duel met FC Groningen zou kosten. „Na zo’n doelpunt denk je daar niet aan”, zei hij.

Antony kreeg zijn eerste gele kaart omdat hij zijn shirt uittrok na zijn beslissende treffer. „Met een ontbloot bovenlijf ging hij op een reclamebord zitten, vlak voor de tribune met fanatieke supporters van de F-Side. „Dan komt alle emotie van zo’n wedstrijd eruit”, zei hij. „Dit hadden we nodig na die nederlaag tegen Benfica.”

„Ik vond het ook mooi om dit doelpunt zo met onze fans te vieren”, zei Antony. „Ik ben zo goed opgevangen door Ajax en alle supporters. Daar wil ik iets voor terugdoen. Het is jammer dat ik in blessuretijd een tweede gele kaart kreeg. Ik weet niet wat er gebeurde. Tadic gooide mij op de grond.”