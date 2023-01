Premium Het beste van De Telegraaf

Tweede grote teleurstelling voor Van Nistelrooy en zijn team in korte tijd Donkere dagen na kerst voor PSV

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Ruud van Nistelrooy. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - PSV is niet lekker uit de kerstvakantie gekomen. Op het verlies van sterkhouder Cody Gakpo volgde een teleurstellende aftrap van de tweede seizoenshelft met een 0-0 gelijkspel in eigen huis tegen Sparta Rotterdam. Een januari-dipje ligt op de loer na zulke grote decepties, maar trainer Ruud van Nistelrooy heeft vertrouwen in de mentale kracht van zijn team. ,,Daar zijn we de karakters voor, die deze job aankunnen. Je weet dat je met tegenslag te maken krijgt. Dan moet je je lijn volhouden en onverstoorbaar blijven. Om succesvol te zijn, zul je daar doorheen moeten. Dat kan ik en dat kunnen wij. We zullen onze rug rechten en er dinsdag weer staan.”