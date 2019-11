Ireen Wüst Ⓒ ANP

HEERENVEEN - Na de Olympische Spelen van Pyeongchang vertelde Ireen Wüst (33) dat ze in ieder geval nog twee jaar professioneel schaatsster zou blijven. Daar komen wat haar betreft nog twee seizoenen bij. „Ik wil heel graag doorgaan tot en met de Winterspelen van Peking in 2022”, verklapt Wüst, die dit weekeinde aan de start staat op de 1500 meter en ploegachtervolging tijdens de World Cup in Polen.