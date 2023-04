Frenkie de Jong ontbreekt nog bij Barcelona, geen Clásico

De 25-jarige De Jong liep twee weken geleden, vlak voor de interlandperiode, een hamstringblessure op. Dat gebeurde in de slotseconden van de Clásico in de Spaanse competitie. Barcelona won toen in eigen stadion met 2-1 van Real en vergrootte de voorsprong aan kop van La Liga tot 12 punten.

De Jong miste de eerste twee EK-kwalificatiewedstrijden van Oranje. Zonder de spelmaker ging de ploeg van bondscoach Ronald Koeman hard onderuit tegen Frankrijk (4-0) en boekte het een magere zege op Gibraltar (3-0).

Barcelona hervatte afgelopen zaterdag de competitie met een overtuigende zege bij Elche (0-4). Xavi mist tegen Real Madrid naast De Jong ook Pedri, Ousmane Dembélé en Andreas Christensen. De winnaar treft volgende maand Athletic Club of Osasuna in de finale om de Copa del Rey.

Ancelotti predikt geduld bij Real

Real Madrid moet volgens trainer Carlo Ancelotti niet alles op alles zetten om snel een doelpunt te maken. De Madrilenen hebben een „totale prestatie nodig”, aldus de Italiaan.

„Het plan is niet om als een gek op jacht te gaan naar een doelpunt, maar om een complete wedstrijd te spelen, met en zonder bal”, legde de Italiaanse oefenmeester uit. „We gaan geen gekke dingen doen, want je kan een doelpunt maken in de 5e minuut en er dan nog twee tegen krijgen.”

Ancelotti kent de belangen. „Dit is altijd de meest belangrijke wedstrijd voor mij, voor Real en voor de fans. Er is een grote rivaliteit. Deze wedstrijd bepaalt ook of we weer een finale kunnen spelen en dat is een belangrijke doelstelling voor ons. We gaan er alles aan doen.”