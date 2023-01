Hartano zet eerste stap richting nieuwe kwalificatiestunt op Australian Open

De geboren Groningse, die Indonesische ouders heeft, maakte een jaar geleden in Melbourne haar debuut op een grandslamtoernooi. Na drie zeges in de kwalificatie moest Hartono het in de eerste ronde afleggen tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova. Hartono won de eerste set met 6-2 en stond in de tweede met 4-2 voor, maar gaf de partij alsnog uit handen. Op Roland Garros, Wimbledon en de US Open bleef de huidige nummer 237 van de wereldranglijst in de kwalificaties steken.

Tim van Rijthoven, Gijs Brouwer, Arantxa Rus, Suzan Lamens en Eva Vedder doen net als Hartono mee aan het kwalificatietoernooi voor de Australian Open. Zij komen alle vijf dinsdag pas in actie. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn op basis van hun posities op de wereldranglijst rechtstreeks geplaatst.

Robin Haase probeerde zich te kwalificeren voor het tweede ATP-toernooi van deze week in Adelaide, maar de 35-jarige Hagenaar moest het na een knappe zege op de Hongaar Márton Fucsovics (6-4 6-3) in de laatste kwalificatieronde afleggen tegen de Argentijn Tomás Martín Etcheverry.

Kvitova verslaat Wimbledon-kampioene Rybakina in Adelaide

Petra Kvitova heeft in Adelaide het 'duel der Wimbledon-kampioenen' gewonnen. Kvitova, in 2011 en 2014 winnares van het Engelse grandslamtoernooi, versloeg de huidige titelhoudster Elena Rybakina in twee sets op het Australische hardcourt: 6-3 7-5. De 32-jarige Tsjechische bereikte daardoor de tweede ronde op het toernooi dat dient als voorbereiding op de Australian Open.

Rybakina (23) zorgde afgelopen zomer voor een stunt door Wimbledon te winnen. De geboren Russin, uitkomend voor Kazachstan, bleef afgelopen week bij het eerste toernooi in Adelaide steken in de tweede ronde. Nu was de eerste ronde al het eindstation voor de nummer 23 van de wereld.

De Russin Anastasia Pavlioetsjenkova maakte in de Australische stad haar rentree na acht maanden blessureleed. Pavlioetsjenkova, in 2021 finaliste op Roland Garros, verloor van de Zwitserse qualifier Jil Teichmann (5-7 4-6).