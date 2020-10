Feyenoord slachtoffer van stunt RKC

De ploeg van trainer Dick Advocaat had in Waalwijk de kans om over PSV en SC Heerenveen naar de derde plaats te springen en op één punt van koploper Ajax te komen. Feyenoord stelde echter teleur en kon het niet bolwerken tegen een vol gas spelend RKC, dat gaandeweg de wedstrijd steeds meer het gevoel kreeg dat er wat te halen viel.

Feyenoord begon nog wel fris in Waalwijk, maar echt dreigend wist de ploeg van trainer Dick Advocaat niet te worden. Er waren een paar aardige schoten van Steven Berghuis, Mark Diemers en Joao Teixeira, maar echt in de problemen kwam doelman Kostas Lamprou niet.

Advocaat had precies dezelfde elf het veld in gestuurd als afgelopen donderdag bij het 0-0 gelijkspel tegen Dinamo Zagreb in Kroatië. Gezien het intensieve programma zou een paar wisselingen wellicht wenselijk zijn geweest, maar Advocaat heeft een smalle selectie en vindt het kwaliteitsverschil tussen zijn kerngroep en de reserves groot. Al snel moest Advocaat toch ingrijpen, toen Teixeira al voor rust geblesseerd uitviel. Nicolai Jørgensen kwam voor de Portugees in de ploeg.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat. Ⓒ BSR Agency

Feyenoord heeft door de jaren heen matig gescoord op bezoek in Waalwijk. Van de 23 voorgaande edities werden er slechts acht door de Stadionclub gewonnen, was RKC acht maal de sterkste en werd het zeven keer gelijk.

In de loop van de eerste helft werd het steeds matiger wat Feyenoord liet zien en Advocaat greep in de rust in. De onzichtbare Bryan Linssen en rechtsback Bart Nieuwkoop gingen eruit en Luciano Narsingh en Lutsharel Geertruida kwamen voor hen in de ploeg. Maar het was RKC dat steeds brutaler de aanval zocht. De ploeg van trainer Fred Grim is slecht aan het seizoen begonnen, maar had na de acute coronabreak, die de club eerder deze maand trof, vier punten gepakt uit de laatste twee duels.

RKC rook dat er iets te halen viel tegen dit Feyenoord en in de 50e minuut was het Cyril Ngonge, die met een magnifiek schot vanaf de rand van het strafschopgebied de score opende. De 20-jarige Belgische jeugdinternational maakte vorig seizoen zeven goals voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij op huurbasis speelde, en is deze zomer van Club Brugge overgenomen door RKC.

Feyenoord schrok wakker na de achterstand en legde meer vuur in de wedstrijd. Het was opvallend genoeg de al enige tijd geblesseerde Nicolai Jørgensen die voor de gelijkmaker zorgde. De spits werd volledig over het hoofd gezien door de RKC-defensie en na de bal eerst tegen de paal te hebben geplaatst benutte de Deen wel de rebound, zijn eerste goal van het seizoen. Het was direct ook de laatste actie van Jørgensen die met liesklachten gewisseld moest worden en aangeslagen de gang naar de kleedkamer maakte. Het blessurespook blijft de Deen maar kwellen. Sinds het kampioensjaar van Feyenoord, wat ook het topseizoen van Jørgensen was, is het door alle blessures alleen maar minder gegaan met hem.

RKC liet zich niet uit het lood slaan door de gelijkmaker en bleef brutaalweg de aanval zoeken. Invaller Ola John zag Feyenoord-doelman Justin Bijlow eerst nog redding brengen maar verraste de goalie even later met een geplaatst rollertje. RKC leek op weg naar een grote stunt , maar Feyenoord rechtte nog eenmaal de rug en wist toch nog langszij te komen door een goal van Ridgeciano Haps. De linksback krulde de bal buiten bereik van Lamprou in het RKC-doel.

