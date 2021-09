PSV in eigen huis hard onderuit in topper tegen Feyenoord

PSV-trainer Roger Schmidt besloot zijn aanvoerder Marco van Ginkel en smaakmaker Noni Madueke verrassenderwijs op de bank te zetten. Gelukkig voor de Duitse oefenmeester kon hij wel Davy Pröpper en de opgeleefde Bruma daarvoor in de plaats opstellen. Bij Feyenoord was er twijfel over het opstellen van Toornstra, maar hij kon starten. Hierdoor begon Bryan Linssen op de bank.

De Rotterdammers begonnen de eerste tien minuten brutaal aan de wedstrijd, De formatie van trainer Arne Slot zette PSV vast op eigen helft, maar tot echte kansen leidde dit niet. Toch was de beste kans voor PSV na 17 minuten spelen. Cody Gakpo liep met de bal naar de zestienmeter, maar schoof de bal net naast het doel van Feyenoord-sluitpost Justin Bijlow.

Ramalho in duel met Sinisterra. Ⓒ ANP ProShots

Prachttreffer Toornstra

De topper wist in het eerste gedeelte van de eerste helft nog niet te ontbranden. PSV leek het veld te groot te maken, terwijl Feyenoord te slordig speelde om gevaarlijk voor de dag te komen. Het meest gevaar kwam nog van Gakpo, maar het vuur ontbrak nog aan zijn afstandsschoten. De Eindhovenaren kregen hierna meer grip op het duel, vooral via de opstomende Philipp Max. Feyenoord kwam er eigenlijk nog amper uit, maar PSV creëerde ook geen grote kansen.

De equipe van Schmidt wist simpelweg de eerste 45 minuten Slot en kornuiten niet te verrassen om ze overhoop te spelen. De rust leek naaar 0-0 te gaan, maar een counter via Marcus Pedersen over de rechterkant - waar Max niet te bekennen was - belandde rond de zestienmeter bij Toornstra, die de bal prachtig ineens uit de lucht nam: 0-1 in de 45e minuut. Het was meteen ook de ruststand.

Jens Toornstra juicht na zijn heerlijke goal. Ⓒ ANP ProShots

Wisselbeleid Schmidt

Schmidt greep in de theepauze in, met toch weer enkele opmerkelijke keuzes. Zo bleven de op het oog vermoeide Mario Götze, Pröpper en Eran Zahavi achter in de kleedkamer. Hun vervangers waren Erick Gutierrez, Ryan Thomas en Yorbe Vertessen. Nog steeds geen Madueke dus.

Waar het vooral ontbrak bij de Eindhovenaren, was creativiteit. Of het kwam door vermoeidheid valt nooit te zeggen, maar gestroomlijnde aanvallen waren ver te zoeken. Zo leek bij Gakpo bijna alles te mislukken, terwijl ook bij Bruma vrij weinig lukte. Feyenoord kon op dat moment nog met gemak standhouden.

Striemend fluitconcert

De aanvoerder van PSV werd na 60 minuten gewisseld, voor Carlos Vinicius. Het leverde trainer Schmidt een striemend fluitconcert op, want bijvoorbeeld Bruma mocht blijven staan. Feyenoord beperkte zich alleen tot verdedigen, want na de rust werd het doel van Joël Drommel nauwelijks nog bereikt in die fase.

Gakpo eruit, dat leverde trainer Schmidt een fluitconcert op. Ⓒ ANP ProShots

Toch werd het 0-2 in de 70e minuut, via een van de spaarzame uitvallen van Feyenoord. Wel een uitstekende, want via meerdere stations kwam de bal voor de vrijstaande Linssen: 0-2. Enkele minuten later knalde dezelfde Linssen ook nog bijna de 0-3 binnen. Madueke mocht toch nog invallen van Schmidt. Hij kwam voor Bruma.

Bittere pil

PSV probeerde het wel, Vertessen claimde nog een strafschop, maar leidsman Danny Makkelie wilde er niets van weten. Het werd nog erger voor de thuisclub. Weer een knappe tegenaanval, weer Toornstra die de trekker deed overhalen: 0-3 in de 85e minuut.

In blessuretijd counterde Cyriel Dessers Feyenoord zelfs ook nog naar 0-4. Keiharde cijfers voor PSV en een bittere pil in Eindhoven, maar een grote glimlach voor Feyenoord richting Rotterdam.

