Claudia Pechstein naar achtste Spelen: schaatsster al present in tijd van Lubbers en Indurain

Door Kasper Hermans

Amsterdam - Claudia Pechstein (49) staat zonder ongelukken over een dikke maand op het ijs voor de massastart van de Olympische Spelen in Tokio. Het worden alweer de achtste Spelen voor de Duitse schaatsster, die er al in 1992 in Albertville voor het eerst bij was en niet zonder succes, ze pakte toen in haar laatste tienerdagen brons op de 5000 meter. De wereld zag er destijds nog heel anders uit.