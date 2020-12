De BeNeLiga is goed voor de topclubs

Ruud Gullit. Ⓒ René Bouwman

Het afgelopen kalenderjaar is er zoveel gebeurd om het voetbal heen - als gevolg van de coronacrisis - dat je niet direct denkt aan een voetbalgala. Toch organiseert de FIFA donderdag het jaarlijkse voetbalgala The Best FIFA Football Awards 2020 via de digitale snelweg. Een goed signaal om de uitreiking op deze manier toch doorgang te laten vinden. Niet omdat ik samen met de Engelse Reshmin Chowdhury het gastkoppel vorm in Zürich, maar omdat de voetballers, voetbalsters en coaches het juist na zo’n curieus en bewogen jaar verdienen om in de schijnwerpers gezet te worden.