Welke judoka’s gaan naar Tokio?

Regerend wereldkampioen Noël van ’t End (-90 kg), die in Parijs genoegen moest nemen met een vijfde plaats, wordt zeker voorgedragen. Voor Michael Korrel (-100 kg), goed voor brons in Parijs, Frank de Wit (-81 kg) en Juul Franssen (-63 kg) kunnen de tickets voor Tokio 2020 ook worden geboekt. Als Tornike Tsjakadoea (-60 kg) en Sanne Verhagen (-57 kg) hoog genoeg op de olympische ranking blijven staan, zullen zij tevens van de partij zijn in Japan, want in eigen land heeft dit tweetal geen serieuze concurrentie.

Twijfelgevallen

In drie gewichtscategorieën is dat wél het geval. De ’lastigste’ bespreekgevallen zijn: Meyer/Grol, Sanne van Dijke/Polling en Guusje Steenhuis/Verkerk. Hoewel ze in Parijs ontbraken vanwege een blessure, lijken Polling en Steenhuis in hun klasse de beste papieren voor een plek in de olympische selectie te hebben. Na zijn gouden medaille tijdens het Tournoi de Paris heeft Grol een goed uitzicht op zijn vierde deelname aan de Spelen, maar Meyer is vastberaden om daar alsnog een stokje voor te steken. ,,Ik ben blij dat ik in dit gewicht geen beslissing hoef te nemen’’, was de veelzeggende reactie van hoofdcoach Arens na afloop van de Grand Slam van Parijs.

Het olympisch kwalificatietraject loopt officieel door tot en met 30 mei, maar Judo Bond Nederland heeft al laten weten in de week na de EK in Praag (1-3 mei) de volledige Oranje-equipe voor Tokio rond te willen hebben.

Normaal gesproken had Tessie Savelkouls (+78 kg) daar ook deel van uitgemaakt, maar door de ernstige blessure die ze in Parijs heeft opgelopen, hield zondagavond vrijwel niemand in het Nederlandse judokamp nog rekening met haar olympische deelname. Naast een persoonlijk drama is de kwetsuur van Savelkouls ook een domper voor Nederland met het oog op de olympische mixteamwedstrijden.