Luiten opent zwak op Iers Open

Joost Luiten op archiefbeeld Ⓒ AFP

LAHINCH - Joost Luiten is het Iers Open zwak begonnen. Donderdag liep de beste golfer van Nederland de achttien holes op de golfclub van Lahinch in 70 slagen. Dat was ook exact het baangemiddelde. Na de eerste dag staat hij op een gedeelde 63e plaats.