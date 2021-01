Estavana Polman nog lang niet klaar in Denemarken

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Handbalster Polman maakt tien jaar vol bij Esbjerg

12:04 uur: Handbalster Estavana Polman is nog lang niet uitgekeken bij haar Deense club Esbjerg. De international heeft haar contract verlengd tot de zomer van 2023, waardoor ze de tien jaar zal volmaken bij Esbjerg.

De 28-jarige Polman is nog altijd aan het herstellen van de knieblessure die haar al maanden aan de kant houdt. De opbouwspeelster, die met het Nederlands team in december 2019 de wereldtitel veroverde en tot beste speelster van het WK in Japan werd uitgeroepen, ontbrak afgelopen december bij het EK in Denemarken.

"Ik ben lang geleden aan een project begonnen in Esbjerg en ben nog niet klaar. Het team voor volgend seizoen ziet er nog beter uit. Esbjerg heeft dromen en die deel ik. De stad, de mensen en de club voelen als thuis", laat ze weten op de website van haar club.

Esbjerg is de regerend landskampioen in Denemarken en speelt dit seizoen ook in de Champions League. Polman woont is Esbjerg samen met haar vriend, oud-Ajacied Rafael van der Vaart. Ze hebben samen een dochter.

BASKETBAL: NBA schrapt nog twee basketbalwedstrijden Wizards

09:29 uur: De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft nog drie wedstrijden uitgesteld vanwege besmettingen met het coronavirus. Washington Wizards is de grootste gedupeerde. Die ploeg heeft vijf besmette spelers in de gelederen en kan om die reden op zondag en maandag niet aantreden tegen Cleveland Cavaliers.

De wedstrijd tussen Minnesota Timberwolves en Memphis Grizzlies kon vrijdag (plaatselijke tijd) niet doorgaan, nadat bleek dat spelers van Minnesota met besmette personen in contact waren geweest.

In totaal heeft de pandemie ervoor gezorgd dat dit seizoen al dertien wedstrijden in de hoogste Amerikaanse profliga zijn uitgesteld. Afgelopen woensdag maakte de NBA bekend dat sinds 6 januari zestien van de 497 basketbalspelers positief testten.

Basketballers Lakers boeken vijfde zege op rij in NBA

08:50 uur: Los Angeles Lakers heeft zijn vijfde zege op rij geboekt in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA en daarmee de leiding in de westelijke divisie stevig in handen. De regerend kampioen won met 112-95 van New Orleans Pelicans. Vedette LeBron James was goed voor 21 punten en 11 assists.

Boston Celtics, koploper in de oostelijke divisie, won overtuigend van Orlando Magic: 124-97. Jaylen Brown was de topscorer met 21 punten. De Celtics mochten eindelijk weer eens spelen, want hun voorgaande drie wedstrijden waren afgelast vanwege perikelen door het coronavirus. Jayson Tatum en Robert Williams mochten nog niet meedoen, omdat zij positief waren getest.

Giannis Antetokounmpo blonk uit met 31 punten voor Milwaukee Bucks, dat met 112-109 won van Dallas Mavericks. De Griekse schutter was minder op dreef met zijn afstandsworpen; van de tien pogingen een 3-punter te maken, lukte er slechts één. De Bucks staan tweede in de oostelijke divisie.