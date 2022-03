Premium Het beste van De Telegraaf

Een speciaal bezoekje van The Special One aan Arnhem Mourinho spuwt gal over slechte staat van Vitesse-veld en keert snel terug naar hotel

ARNHEM - Waar zijn Vitesse-collega Thomas Letsch zich uitputte in complimenten over zijn beroemde vakgenoot, daar maakte José Mourinho bij zijn bezoek aan het Gelredome van zijn hart geen moordkuil. De Portugese AS Roma-trainer trok zijn kenmerkende misprijzende gezicht en liet merken dat hij onaangenaam verrast was door de grasmat in Arnhem. „Ik ben twintig jaar in Nederland gekomen en heb altijd op een goed veld gespeeld. Maar de toestand van dit veld is verschrikkelijk. Ongelofelijk wat erop is gebeurd. Hoe kan dit?”