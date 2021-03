Zege Noorwegen en Montenegro in groep van Nederland

Noorwegen scoorde op slag van rust twee keer in korte tijd. Eerst was het de beurt aan Alexander Sørloth om de 1-0 te scoren, daarna tekende Kristian Thorstvedt voor de 2-0.

AZ-speler Jonas Svensson deed ook een duit in het zakje. Binnen 10 minuten na rust zorgde hij voor de derde Noorse treffer.

Voorafgaand aan de wedstrijd lieten de Noorse spelers een duidelijk protest horen tegen Qatar, het omstreden gastland van het toernooi in 2022. Alle spelers droegen bij het betreden van het veld een shirt met de tekst: Mensenrechten, op en buiten het veld.

De Let Janis Ikaunieks met Risto Radunovic van Montenegro. Ⓒ REUTERS

In het andere duel in Groep G bleek Montenegro te sterk voor Letland. Ikaunikes opende in de 40e minuut de score, een minuut later was het alweer gelijk via Jovetic. Diezelfde Jovetic tekende een kleine 10 minuten voor tijd voor de winnende 2-1.

