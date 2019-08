Winnend PSV sluit aan in rijtje koplopers

PSV startte het late duel op zondagavond met Mohamed Ihattaren in de basisploeg. Het startbewijs voor de jongeling was een gevolg van het steeds verder uitdunnende groepje aanvallende spelers waar trainer Mark van Bommel uit kan putten. Sam Lammers en Gaston Pereiro zijn voor langere tijd weggevallen, Hirving Lozano is bezig met een transfer naar Napoli, en ook zomeraanwinst Bruma was niet fit genoeg om mee te reizen naar Almelo.

Aanvallende middenvelder

Daardoor bestond de voorhoede uit Steven Bergwijn, Donyell Malen en Cody Gakpo en kreeg Ihattaren tussen Pablo Rosario en Erick Gutierrez een rol als meest aanvallende middenvelder toebedeeld van Van Bommel. Ook de teruggekeerde Daniel Schwaab zat weer bij de Eindhovense wedstrijdselectie.

Heracles startte furieus en had na een halve minuut al op voorsprong kunnen staan, maar Cyriel Dessers liftte de bal van dichtbij over. PSV pakte daarna het initiatief en zowel Denzel Dumfries als Malen zag een poging van dichtbij smoren in het Almelose strafschopgebied. Bergwijn beproefde op aangeven van Gakpo zijn geluk van afstand, maar schoot rakelings naast. Een tweede poging van de Oranje-international van afstand had wel succes. Bergwijn mocht de bal ongehinderd opdrijven en klopte Janis Blaswich met een knal in de linkerhoek.

Heracles ontsnapt aan strafschop

De thuisploeg was halverwege de eerste helft dicht bij een antwoord, maar Jeroen Zoet redde goed op een hard schot van Teun Bijleveld. De grootste kans kreeg Silvester van der Water, maar de buitenspeler tikte de bal na een mooie combinatie met Dessers van dichtbij in het zijnet. Kort voor rust leek PSV een strafschop te krijgen na een handsbal van Navajo Bakboord, maar na tussenkomst van de VAR draaide scheidsrechter Jochem Kamphuis die beslissing terug.

Opmerkelijk genoeg werd twee minuten later een handsbal van PSV’er Michal Sadilek niet teruggekeken, terwijl de bal in die situatie ook op de stip had gekund. Zo ging PSV met een voorsprong rusten en die bouwde het in het begin van de tweede helft uit.

Ihattaren trefzeker

Nadat eerst Gakpo een schot nog door Blaswich gekeerd zag worden, was de Heracles-goalie even later kansloos op een inzet van Ihattaren. Na een knappe dieptepass van Gutierrez en een dito trekbal van Gakpo rondde de jonge middenvelder beheerst af. De gevaarlijke momenten van de thuisclub waren er niet meer dan een knal van Alexander Merkel en een klutsbal die Adrian Szöke nog bijna binnen werkte.

Door de winst is PSV nog altijd ongeslagen, Heracles heeft uit de eerste drie wedstrijden pas één puntje behaald.

