Sport Kort: Toussaint blijft winnen

19.41 uur: Zwemster Kira Toussaint blijft winnen in de wereldbeker. Ze schreef donderdag in Doha de 50 meter rugslag op haar naam. Toussaint zegevierde in een tijd van 27,80 seconden. Het was haar vierde zege op rij op dit nummer tijdens de World Cup Series. Arno Kamminga pakte zilver op de 100 meter schoolslag (59,25), achter de Japanner Yasuhiro Koseki (59,11).

Toussaint was vooral blij met haar winnende tijd. „Het ging in de finale weer sneller dan in de series. En de tijd was ook sneller dan vorige week in Kazan. Dit was ook de laatste race in deze cyclus op de langebaan.”

Kamminga genoot in Qatar van zilver. „Het was echt een goede race. Ik zat weer dicht bij mijn persoonlijk record en opnieuw onder de olympische limiet. Ik merk echt dat ik groei in de uitvoering van races.”

Ronnie O’Sullivan

Biljarten: O’Sullivan met de hakken over de sloot

17.01 uur: Dat topsport ook vaak lijden is, was zichtbaar aan de gelaatsuitdrukkingen van Ronnie O’Sullivan. Want in zijn eerste partij van het Champion of Champions snookertoernooi in de Londense Ricoh Arena was het afzien voor de titelverdediger.

Tegen zijn grote vriend Jimmy White keek The Rocket al binnen een half uur tegen een 2-0 achterstand aan in de race naar 4 gewonnen frames. Wat O’Sullivan ook probeerde de ballen wilde niet zoals gewenst werd te reageren en de pijn straalde van het gezicht van The Rocket.

Sterker nog, de 57-jarige White, die in de nadagen van zijn imposante snookercarrière is, wist zelfs 3-0 op het scorebord te krijgen en had nog maar één frame nodig voor een sensatie. White, die maar liefst zes keer in de finale van het wereldkampioenschap heeft gestaan, was in het beslissende zevende frame geen schim meer van de speler die de eerste twee frames met mooi snooker op zijn naam wist te schrijven.

Pool Banka officieel nieuwe voorzitter WADA

16.57 uur: De Pool Witold Banka is officieel aangesteld als nieuwe voorzitter van het wereldantidopingbureau WADA. Hij volgt op 1 januari de Brit Craig Reedie op.

In mei werd al bekend dat de 35-jarige minister van Sport en Toerisme van Polen de enige overgebleven kandidaat was voor de functie. Hij werd donderdag bij de verkiezing tijdens het congres van WADA in Katowice unaniem gekozen.

Banka is een voormalig atleet. In 2007 won hij op de wereldkampioenschappen brons op de 4 x 400 meter estafette. „We hebben allemaal dezelfde doelen in ons hart om de sport schoon te krijgen en een eerlijke omgeving voor iedereen te creëren. Ik heb beloofd om altijd bruggen te slaan met alle belanghebbenden. Ik weet zeker dat we samen het anti-dopingsysteem sterker zullen maken”, aldus Banka.

Joost Luiten Ⓒ Hollandse Hoogte

Golf: Goede start Luiten in Turkije

16.28 uur: Joost Luiten is donderdag goed gestart bij het Turkse Open in Antalya. Hij had voor zijn eerste ronde 67 slagen nodig en kwam daarmee uit op de gedeelde zesde plaats. Hij deelt deze positie onder anderen met de Engelsman Justin Rose, die het toernooi vorig jaar en in 2017 won.

De Engelsman Tom Lewis en de Oostenrijker Matthias Schwab gaan samen aan de leiding met 65 slagen.

Luiten noteerde twee bogeys, maar zette daar ook vijf birdies tegenover. Op de elfde hole maakte hij een eagle.

Marin Cilic Ⓒ Hollandse Hoogte

Tennis: Cilic meldt zich af voor finaleweek Daviscup

15.15 uur: Marin Cilic heeft zich afgemeld voor de finaleweek van de Daviscup later deze maand in Madrid. De 31-jarige Kroaat kampt al een tijd met een knieblessure.

Op Facebook laat hij weten dat hij een aantal „kleinere ingrepen” moet ondergaan. Cilic zegt zich ook optimaal te willen voorbereiden op het komende tennisjaar.

Bij de vernieuwde Daviscup wordt van 18 tot en met 24 november een finaleweek gespeeld in Madrid. In totaal doen er achttien landen mee, waaronder Nederland. De Serviër Novak Djokovic en de Spanjaard Rafael Nadal hebben hun deelname toegezegd.

Biljarten: Europese Commissie laat de biljartballen rollen

14.22 uur: De Europese Commissie gaat zich buigen over het conflict in de internationale biljartwereld. De nieuwe professionele biljartorganisatie in Zuid-Korea,

PBA heeft een officiële klacht ingediend tegen de wereldbiljartbond UMB. De PBA beschuldigt de wereldbond van overtreding van de anti trustwetgeving.

De wereldbond heeft met ingang van half juli talrijke biljarters uit diverse landen waaronder ook ons land, voor één jaar geschorst voor het deelnemen aan de toernooien van de PBA. Eerder hadden beide organisaties geruime tijd met elkaar gesproken om te overeenstemming te komen, maar zonder resultaat.

Een groot Belgische advocatenkantoor heeft namens de PBA en de aangesloten spelers de klacht bij de Europese Commissie ingediend en zegt dat de schorsing ook een vorm van ongeoorloofde broodroof is.

Voetbal: Stoke City wil bondscoach Noord-Ierland

13.55 uur: In de aanloop naar de beslissende wedstrijden in de EK-kwalificatie dreigt Noord-Ierland zijn bondscoach kwijt te raken. De Engelse club Stoke City heeft zich volgens Sky Sports bij de bond gemeld om te mogen praten met Michael O’Neill. De 50-jarige O’Neill is al sinds 2011 bondscoach van zijn land.

Noord-Ierland staat in groep C van de EK-kwalificatie op de derde plaats met twaalf punten, drie minder dan Nederland en Duitsland. Op 16 november ontvangen de Noord-Ieren het Nederlands elftal op Windsor. Voor Oranje volstaat een gelijkspel in Belfast om zich te plaatsen voor het EK.

Onder leiding van O’Neill deed Noord-Ierland in 2016 voor het eerst mee aan het EK. De debutant bereikte zelfs de achtste finales, waarin Wales te sterk bleek. O’Neill was al eens in beeld om bondscoach van Schotland te worden, maar dat aanbod sloeg hij af. Mogelijk weet Stoke City, de club van Bruno Martins Indi, hem wel te verleiden. Stoke staat met slechts acht punten onderaan in het Championship, het tweede niveau in Engeland.

Voetbal: Fans Celtic gewond bij steekincident in Rome

13.40 uur: Twee fans van Celtic zijn woensdagavond in Rome gewond geraakt bij een steekincident aan de vooravond van de wedstrijd in de Europa League tegen Lazio. In een café in de Italiaanse hoofdstad kregen fans van beide ploegen ruzie met elkaar. Volgens de Schotse club zijn de twee fans gestoken. Ze liggen in het ziekenhuis en worden bijgestaan door mensen van de club en het Britse consulaat.

De veiligheidsmaatregelen zijn door de Italiaanse autoriteiten na het incident aangescherpt. De Europese voetbalbond UEFA heeft de noordkant van het stadion donderdagavond al gesloten voor toeschouwers, omdat aanhangers van Lazio in het duel met Rennes op 3 oktober een fascistische groet hadden getoond

Wielrennen: Michel Kreder beëindigt loopbaan

11.24 uur: Michel Kreder beëindigt zijn wielerloopbaan. Via Instagram laat hij weten na tien jaar uit te kijken naar een „normaal” leven zonder de fiets. „Het is een fantastische reis geweest en ik zal met mijn coachingbedrijf ook betrokken blijven bij het wielrennen.”

De 32-jarige Kreder reed afgelopen seizoen voor het Chinese continentale team Ningxia Sports Lottery-Livall. Hij kwam bij dit team terecht na zijn vertrek bij Aqua Blue Sport in 2018.

Kreder begon in 2009 bij het toenmalige Rabobank Continental Team en werd daarna prof bij Garmin. Hij stond tot 2013 bij deze ploeg onder contract en debuteerde in 2010 in de Ronde van Spanje. Hij boekte onder meer ritzeges in de Ronde van de Middellandse Zee en de Ronde van de Sarthe. In 2014 tekende hij bij het Belgische Wanty-Groupe Gobert, een jaar later ging hij naar Roompot.

Kreder komt uit een echte wielerfamilie. Broer Raymond en neef Wesley zijn nog steeds actief in het peloton. Met zijn broers Raymond en Stefan zette hij vorig jaar al een bedrijf op dat helpt bij wielertrainingen en clinics geeft.

Tennis: Pliskova weg bij coach Martinez

10.51 uur: Tennisster Karolina Pliskova heeft afscheid genomen van haar coach Conchita Martinez. De Tsjechische nummer 2 van de wereld werkte ruim een jaar samen met de Spaanse oud-tennisster, in 1994 winnares van Wimbledon.

„Het was een moeilijke beslissing, aangezien we een geweldig seizoen hebben gehad”, meldde Pliskova op Instagram over de breuk met Martinez. „Bedankt voor alles. Het leven zit vol veranderingen!”

De lange Tsjechische werkte eerder met onder anderen Tomás Krupa en Rennae Stubbs. Martinez kwam de begeleidingsstaf van Pliskova vorig jaar versterken en werd begin dit seizoen haar vaste coach, na het vertrek van Stubbs.

Pliskova boekte dit jaar vier toernooizeges: op hardcourt in Brisbane en Zhengzhou, op het gravel in Rome en op het gras van Eastbourne. Bij de WTA Finals in Shenzhen haalde Pliskova vorige week de halve finales, waarin ze moest buigen voor Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld.

Wielrennen: Sprinter Bennett vertrekt bij Bora

10.17 uur: Sam Bennett vertrekt na zes jaar bij de ploeg Bora-hansgrohe. De Ierse sprinter, geboren in België, had al eerder aangegeven weg te willen en lag met zijn werkgever overhoop over de duur van zijn contract. Volgens Belgische media zal Bennett zijn loopbaan voortzetten bij Deceuninck - Quick-Step, de ploeg van manager Patrick Lefevere.

„Bij Bora-hansgrohe ontwikkelde Bennett zich de voorbije zes jaar tot een van de beste sprinters van het peloton. Maar het werd steeds moeilijker om de doelen van de ploeg en de renner op elkaar af te stemmen”, aldus de Duitse formatie in een verklaring. „Het management heeft de wens van Bennett aanvaard om het team te verlaten en zijn loopbaan elders voort te zetten.”

Bennett bezorgde Bora-hansgrohe de afgelopen jaren een reeks overwinningen. Vorig jaar won de 29-jarige Ier drie etappes in de Ronde van Italië. Dit seizoen was hij onder meer twee keer succesvol in de Ronde van Spanje en hij won ook twee ritten in Parijs-Nice.

James Harden gaat de lucht in voor een lay-up. Ⓒ Hollandse Hoogte

Basketbal: Harden leidt Rockets langs Warriors in NBA

07.20 uur: De basketballers van Houston Rockets hebben Golden State Warriors weer een nederlaag toegebracht in de NBA. Onder aanvoering van James Harden, die 36 punten bij elkaar gooide en ook nog 13 assists gaf, waren de Rockets met 129-112 te sterk voor de club die de afgelopen vijf seizoenen steeds in de finale van de Amerikaanse topcompetitie stond. Met slechts twee overwinningen tegenover nu al zes nederlagen zijn de Warriors slecht begonnen aan het nieuwe jaar.

De ploeg uit Oakland mist vedette Stephen Curry, die vorige week een breuk in zijn linkerhand opliep en drie maanden moet herstellen. Coach Steve Kerr mist daarnaast ook de geblesseerde Klay Thompson (gescheurde kruisband) en Draymond Green (vinger), waardoor zo’n beetje al z’n topspelers aan de kant staan.

Titelhouder Toronto Raptors versloeg Sacramento Kings met 124-120. Pascal Siakam was belangrijk voor de Canadese formatie met 23 punten en 13 rebounds. Milwaukee Bucks won met 129-124 bij Los Angeles Clippers, dat Kawhi Leonard miste. Giannis Antetokounmpo kwam bij de Bucks tot 38 punten en 16 rebounds.