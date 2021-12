Premium Het beste van De Telegraaf

Fortuna Sittard scherpste door blooperfilmpje

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Nigel Lonwijk moet worden opgelapt. Ⓒ Pro Shots

ZWOLLE - Er moet een wonder gebeuren om PEC Zwolle in de Eredivisie te houden. De hekkensluiter heeft door de 1-0 thuisnederlaag in de degradatiekraker tegen Fortuna Sittard de kans gemist om een beetje aansluiting te vinden met de andere ploegen onderin en staat troosteloos laatste op bijna de helft van de competitie.