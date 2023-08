Scorende Gyrano Kerk helpt Mark van Bommel met FC Antwerp naar Champions League

Antwerp, dat speelde met de Nederlanders Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen in de basis, liet tijdens de openingsfase zien dat de ploeg niet naar Athene was gekomen voor een gelijkspel. De bezoekers doken een paar keer dreigend op voor het Griekse doel en Arbnor Muja testte keeper Cican Stankovic met een lastig schot.

Door een aantal onbezonnen acties van Antwerp-keeper Jean Butez werd AEK gevaarlijk via Ezequiel Ponce, maar de Argentijn wist de bal niet in het doel te krijgen. Oud-PSV’er Nordin Amrabat schoot namens de thuisploeg in kansrijke positie naast.

Antwerp kreeg het moeilijker na rust, maar de ploeg van Van Bommel had na een uur wel moeten scoren via Muja. Op een meter van een leeg doel miste hij echter de bal. Kerk maakte even later alsnog de belangrijke treffer. Op aangeven van Michel Ange Balikwisha schoof de voormalige speler van FC Utrecht, de vervanger van Ekkelenkamp, in de 73e minuut het openingsdoelpunt binnen (0-1). Sergio Araujo maakte in de laatste minuut nog gelijk, maar Balikwisha maakte in de blessuretijd de winnende treffer, 1-2.

Bekijk de historische prestatie van FC Antwerp

Van Bommel en Overmars trots

Trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars hebben genoten van de plaatsing van Antwerp FC voor de Champions League. De Belgische club schakelde in de play-offs AEK Athene uit en maakt voor het eerst zijn opwachting in de belangrijkste Europese competitie.

„Trots, blij en al dat soort gevoelens, voel ik nu”, zei Van Bommel na de wedstrijd tegen Belgische media. „Als je kijkt naar het afgelopen jaar en wat er allemaal gebeurd is, met de titel, de beker en de supercup, dan is het echt onvoorspelbaar.”

Hij had veel lof voor zijn team. „Kijk naar het middenveld waarmee we spelen vandaag. Dat zijn jongens van 18, 21 en 23 jaar. Het is een prestatie van het elftal. Het is ongelooflijk dat we voor het eerst in de geschiedenis van de club Champions League kunnen spelen.”

’Niet durven dromen’

Ook Overmars genoot in Athene. „Dat is prachtig, ja. Ook voor mij. Dat hadden we niet durven te dromen. Ik denk veel mensen in België niet. We genieten ervan”, zei Overmars tegen het Belgische Sporza. Hij wilde wel waken voor te veel enthousiasme. „Op dit moment zijn de verwachtingen te hoog. Ik kan je nu vast zeggen dat het een moeilijk jaar wordt in de competitie. En als we stappen vooruit willen zetten, dan moet het stadion afgewerkt worden. Anders gaat dat niet.” De club is begonnen met de verbouwing van het stadion, maar de bouw ligt vanwege problemen stil.

Antwerp zal zich misschien nog versterken. De transfermarkt is nog tot vrijdag open. „Het zal nog spannend en druk worden. Donderdag doen we het even rustig en dan zullen we kijken wat er gebeurt. De kwalificatie voor de Champions League verandert eigenlijk niks. Je moet geen speler halen om er eentje te halen. Als een speler geen meerwaarde heeft, kunnen we beter wachten tot december”, zei Overmars tegen Sporza.

FC Kopenhagen

FC Kopenhagen kwalificeerde zich ten koste van Rakow Czestochowa voor de Champions League. Na de zege in Polen (0-1) speelde de Deense ploeg in eigen huis met 1-1 gelijk.