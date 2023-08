Scorende Gyrano Kerk helpt Mark van Bommel met FC Antwerp naar Champions League

Antwerp, dat speelde met de Nederlanders Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen in de basis, liet tijdens de openingsfase zien dat de ploeg niet naar Athene was gekomen voor een gelijkspel. De bezoekers doken een paar keer dreigend op voor het Griekse doel en Arbnor Muja testte keeper Cican Stankovic met een lastig schot.

Door een aantal onbezonnen acties van Antwerp-keeper Jean Butez werd AEK gevaarlijk via Ezequiel Ponce, maar de Argentijn wist de bal niet in het doel te krijgen. Oud-PSV’er Nordin Amrabat schoot namens de thuisploeg in kansrijke positie naast.

Antwerp kreeg het moeilijker na rust, maar de ploeg van Van Bommel had na een uur wel moeten scoren via Muja. Op een meter van een leeg doel miste hij echter de bal. Kerk maakte even later alsnog de belangrijke treffer. Op aangeven van Michel Ange Balikwisha schoof de voormalige speler van FC Utrecht, de vervanger van Ekkelenkamp, in de 73e minuut het openingsdoelpunt binnen (0-1). Sergio Araujo maakte in de laatste minuut nog gelijk, maar Balikwisha maakte in de blessuretijd de winnende treffer, 1-2.

FC Kopenhagen

FC Kopenhagen kwalificeerde zich ten koste van Rakow Czestochowa voor de Champions League. Na de zege in Polen (0-1) speelde de Deense ploeg in eigen huis met 1-1 gelijk.