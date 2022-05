Sport Kort: Leverkusen bijna zeker van plaatsing CL, Betis ziet miljoenenbal uit zicht verdwijnen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Real Betis raakt zicht op CL kwijt

22.58 uur: Real Betis is verder achterop geraakt in de race om deelname aan het nieuwe seizoen van de Champions League. De kersverse bekerwinnaar van Spanje bleef tijdens het uitduel met Getafe steken op een gelijkspel (0-0).

Real Betis heeft nu een achterstand van 3 punten op Atlético Madrid, de huidige nummer 4 van La Liga. De beste vier ploegen van de Spaanse competitie mogen uiteindelijk aan de Champions League deelnemen.

Real Betis won ruim een week geleden de Spaanse beker na een spannende strafschoppenserie tegen Valencia.

Leverkusen heeft ticket voor Champions League bijna binnen

22.55 uur: Bayer Leverkusen heeft een ticket voor het nieuwe seizoen van de Champions League voor het grijpen. De club won de thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (2-0) en staat twee speelronden voor het einde op de derde positie van de Bundesliga.

Paulinho en Patrik Schick maakten de doelpunten voor Leverkusen, waar Mitchel Bakker en Daley Sinkgraven in de slotfase mochten invallen. De beste vier ploegen van de Bundesliga mogen volgend seizoen aan de Champions League deelnemen. Leverkusen heeft nu een voorsprong van 4 punten op Leipzig. De huidige nummer 5 van de ranglijst verloor de uitwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach met 3-1.

Jonas Hofmann scoorde tweemaal voor Borussia Mönchengladbach. Breel Embolo opende de score voor de thuisploeg en Christopher Nkunku maakte gelijk voor Leipzig (1-1). Borussia Mönchengladbach speelde vanaf de 64e minuut met tien man, na een rode kaart voor Nico Elvedi.

Dominic Thiem verliest ook van Murray in eerste ronde

22.53 uur: De comeback van de Oostenrijkse tennisvedette Dominic Thiem na een lange polsblessure blijft maar moeizaam verlopen. De oud-winnaar van de US Open ging ook in Madrid in de eerste ronde onderuit. Hij verloor van de Schot Schot Andy Murray: 6-3 6-4.

De 28-jarige Thiem, voormalig nummer drie van de wereld, verloor twee weken geleden ook al in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Belgrado. Vorige week verloor hij in de eerste ronde van het toernooi van Estoril van de Fransman Benjamin Bonzi: 3-6 6-7 (9).

Thiem maakte eind maart zijn wedstrijdrentree op een challenger in Marbella en daar boog hij in de eerste ronde voor de onbekende Argentijn Pedro Cachin. De dag na die nederlaag testte hij positief op corona.

Thiem is weggezakt naar de 91e plaats op de wereldranglijst. Hij won de US Open in 2020 en was dat jaar finalist in de Australian Open. Hij speelde ook twee keer de finale van Roland Garros (2018 en 2019).

Cagliari ontslaat trainer Mazzarri

21.10 uur: De Italiaanse voetbalclub Cagliari heeft trainer Walter Mazzarri ontslagen. De 60-jarige coach wordt verantwoordelijke gehouden voor een serie slechte resultaten. Cagliari verloor zeven van de laatste acht wedstrijden in de Serie A.

Cagliari strijdt de laatste drie duels tegen degradatie. De club staat op de 17e positie van de ranglijst. Volgens Italiaanse media krijgt Alessandro Agostini voorlopig de leiding over het eerste elftal van Cagliari. Hij is nu als jeugdtrainer aan de club uit Sardinië verbonden.

Simona Halep naar kwartfinale in Madrid

19.47 uur: Tennisster Simona Halep heeft de kwartfinales van het toernooi in Madrid bereikt. De voormalige nummer 1 van de wereldranglijst rekende in twee sets af met de Amerikaanse Coco Gauff: 6-4 6-4.

Halep won het toernooi van Madrid tweemaal. De Roemeense is nu ongeplaatst omdat ze na een serie blessures naar de 21e positie van de wereldranglijst is afgezakt. Ze stuit in de kwartfinale op de Tunesische Ons Jabeur, die Belinda Bencic uit Zwitserland versloeg: 6-2 3-6 6-2.

Halep maakte vorige maand bekend dat ze de coach van Serena Williams heeft overgenomen. De Fransman Patrick Mouratoglou moet de Roemeense weer naar succes leiden. Williams is al ruim tien maanden niet meer in actie gekomen.

Ouahim (Heracles) voor twee duels geschorst

19.29 uur: Voetballer Anas Ouahim van Heracles Almelo is door de KNVB voor drie wedstrijden geschorst, waarvan één duel voorwaardelijk. De speler kreeg het afgelopen weekeinde in de derby tegen FC Twente de rode kaart. Heracles Almelo en de middenvelder hebben het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal geaccepteerd.

Door de schorsing mist Ouahim de uitwedstrijden tegen Willem II (7 mei) en RKC Waalwijk (11 mei).

Trainer Mihajlovic van Bologna mag ziekenhuis verlaten

17.32 uur: Trainer Sinisa Mihajlovic van Bologna heeft maandag het ziekenhuis verlaten. Volgens zijn Italiaanse club, uitkomend in de Serie A, verkeert hij in goede conditie.

Mihajlovic lag de afgelopen maand in een ziekenhuis omdat hij weer aan kanker moest worden behandeld. De Serviër werd in 2019 getroffen door leukemie. Hij herstelde na een beenmergtransplantatie en chemokuur. Maar begin dit jaar kwam de ziekte bij hem terug.

Bologna meldt niet wanneer Mihajlovic weer terugkeert in de dug-out. De club speelt zondag een uitwedstrijd tegen Venezia.

De 53-jarige Mihajlovic voetbalde voor AS Roma, Sampdoria, Lazio en Internazionale.

Van Es keert terug naar PSV

17.31 uur: Kika van Es keert na zes jaar terug bij PSV. De 30-jarige verdedigster komt over van FC Twente. Van Es tekent in Eindhoven een contract voor een jaar.

„Komend seizoen wordt alweer mijn vijftiende op het hoogste niveau”, zo licht Van Es haar overstap toe. „Dat betekent ook dat ik al vijftien jaar lang in een vast stramien leef en de tijd met familie en vrienden beperkt is. Dat is het offer dat je doet voor topsport. De kans om weer bij PSV te spelen brengt me dichter bij familie en vrienden en dat geeft mij volop energie om ook volgend seizoen alles te kunnen geven.”

Sinds haar vertrek in 2016 speelde de routinier voor Achilles’29, FC Twente, Ajax en Everton. Ze won als international het EK van 2017 in Nederland en zat bij de selectie van het WK 2019 en de Olympische Spelen in 2021. Ze kwam tot nu toe 76 keer uit voor Oranje.

Schaatsbond draagt Hazelhoff voor bij bestuur ISU

14.27 uur: Schaatsbond KNSB heeft Albert Hazelhoff voorgedragen als kandidaat voor het bestuur van de internationale schaatsunie ISU. De verkiezing vindt plaats bij het volgende congres van de ISU, begin juni in het Thaise Phuket.

Sinds 1994 maakt Jan Dijkema deel uit van het bestuur van de overkoepelende federatie. In 2016 werd hij gekozen tot voorzitter van de ISU. Tijdens het komende congres treedt Dijkema af en de KNSB vindt het belangrijk weer een Nederlander in het bestuur te krijgen.

„Bij het langebaanschaatsen horen wij al tientallen jaren tot de wereldtop en intussen is dat ook bij shorttrack het geval”, zegt Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB, op de website van de bond. „We hebben veel kennis opgebouwd, wat je bijvoorbeeld terugziet in de hoge kwaliteit van de internationale toernooien die wij in Nederland organiseren. Die knowhow benutten we graag om de schaatssport wereldwijd verder te ontwikkelen. Daarvoor is het goed om binnen het ISU-bestuur een ervaren Nederlander te hebben.”

Fortuna Sittard legt aanvaller Mats Seuntjens jaar langer vast

14.25 uur: Fortuna Sittard heeft het aflopende contract van aanvaller Mats Seuntjens (30) met een jaar verlengd. De Limburgse club heeft ook voor doelman Tom Hendriks en verdediger Mike van Beijnen de optie voor een extra seizoen gelicht.

Seuntjens en Van Beijnen kwamen twee jaar geleden over van de Turkse club Gençlerbirliği. Seuntjens speelde sindsdien 61 duels (15 doelpunten) in de Eredivisie voor Fortuna, Van Beijnen speelt op huurbasis bij FC Den Bosch. Hendriks heeft zijn debuut nog niet gemaakt.

Fortuna heeft besloten de optie in het contract van Richie Musaba niet te lichten. De nummer 15 van de Eredivisie blijft wel met de middenvelder in gesprek over een langer dienstverband.

FIFA deelt forse straffen uit aan Senegal en Nigeria

14.23 uur: Wereldvoetbalbond FIFA heeft forse straffen uitgedeeld aan Senegal en Nigeria, na eerdere ongeregeldheden bij wedstrijden in de play-offs van de kwalificatie voor het WK. Senegal, dat zich heeft geplaatst voor de eindronde in Qatar, heeft een boete van 170.000 euro gekregen en moet het eerstvolgende thuisduel zonder publiek spelen.

Egypte had na het beslissende duel met Senegal protest aangetekend bij de FIFA. Er zou sprake zijn geweest van racistisch gedrag van Senegalese fans, een bus van de Egyptische delegatie zou zijn aangevallen en sterspeler Mohamed Salah werd bij het nemen van een strafschop zwaar gehinderd omdat er laserstralen op hem waren gericht.

Nigeria kreeg een boete van ongeveer 150.000 euro en moet eveneens een wedstrijd zonder publiek spelen. Na de 1-1 tegen Ghana, niet genoeg voor Nigeria om zich te plaatsen voor het WK, braken ongeregeldheden met woedende supporters uit.

Simon Yates gaat voor winst in Giro d’Italia na podiumplek 2021

13.11 uur: De Brit Simon Yates zet vol in op de eindzege in de Giro d’Italia die zaterdag van start gaat. Zijn ploeg Team Bike Exchange-Jayco zegt dat het team is afgestemd op de ronde van Yates. Vorig jaar werd de 29-jarige klimmer derde achter Egan Bernal en Damiano Caruso.

In een persbericht van het team van Yates staat dat de ploeg helemaal is toegespitst op het verloop van de Ronde van Italië. De Amerikaanse en Italiaanse tijdritkampioenen Lawson Craddock en Matteo Sobrero moeten Yates bijstaan in vlakke ritten. De Australiërs Damien Howson en Lucas Hamilton staan de Brit bij in de bergen. De ploeg wordt aangevuld door wegkapitein Michael Hepburn, Callum Scotson en Chris Juul-Jensen.

„Ik ben net derde geworden in de Ronde van Asturië. Mijn twee ritzeges daar hebben me de bevestiging gegeven dat ik een goede voorbereiding heb gedraaid”, aldus Yates op de website van zijn ploeg. „Ik herinner me de viering op het podium vorig jaar nog, het zou niet verkeerd zijn om dat opnieuw te doen.”

Quick-Step Alpha Vinyl met Cavendish en drie Belgen in Giro

12.05 uur: De Belgische wielerploeg Quick-Step Alpha Vinyl verschijnt later deze week met Mark Cavendish aan de start van de Giro d’Italia. De Belgische ploeg neemt drie Belgen mee voor de Ronde van Italië: Pieter Serry, Bert Van Lerberghe en Mauri Vansevenant.

Cavendish wordt tijdens de Giro ook vergezeld door de Deen Michael Mørkøv, de Italiaan Davide Ballerini, de Engelsman James Knox en de Zwitser Mauro Schmid.

„Wij brengen een goed team aan de start met Mark als kopman voor de vlakke ritten. Hij won al heel wat etappes in de Giro en kan rekenen op sterke renners om hem te helpen in de hectische sprints. Voor de andere etappes bekijken we het dag per dag, vechten we voor elke kans en bekijken we wat er mogelijk is”, aldus sportdirecteur Davide Bramati.

Cavendish deed in 2013 voor het laatst mee aan de Ronde van Italië, die vrijdag begint.

Warriors nemen leiding in halve finales play-offs NBA

07.38 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben in de halve finales van de play-offs van de NBA (Western Conference) de leiding genomen tegen Memphis Grizzlies. De Warriors wonnen het eerste duel, gespeeld in Memphis, met 1 punt verschil: 117-116.

Klay Thompson was beslissend door met nog 36 seconden op de klok een driepunter te maken. „Een belangrijke zege voor ons om de serie te beginnen en later het thuisvoordeel te pakken. En nu moeten we zuiniger gaan spelen in de tweede wedstrijd”, zei Stephen Curry, die voor 24 punten tekende.

Jordan Poole was aan de zijde van de Warriors de topschutter met 31 punten, terwijl Jaren Jackson Jr. en Ja Morant bij de Grizzlies goed waren voor respectievelijk 33 en 34 punten.

De Warriors werden kampioen in 2015, 2017 en 2018.

In de Eastern Conference nam Milwaukee Bucks een voorsprong tegen Boston Celtics. De Bucks wonnen de eerste wedstrijd, in Boston, met 101-89. Vorig jaar pakten de Bucks de titel door Phoenix Suns in de finale te verslaan.