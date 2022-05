Sport Kort: Warriors aan de leiding in play-offs NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Warriors nemen leiding in halve finales play-offs NBA

07.38 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben in de halve finales van de play-offs van de NBA (Western Conference) de leiding genomen tegen Memphis Grizzlies. De Warriors wonnen het eerste duel, gespeeld in Memphis, met 1 punt verschil: 117-116.

Klay Thompson was beslissend door met nog 36 seconden op de klok een driepunter te maken. "Een belangrijke zege voor ons om de serie te beginnen en later het thuisvoordeel te pakken. En nu moeten we zuiniger gaan spelen in de tweede wedstrijd", zei Stephen Curry, die voor 24 punten tekende.

Jordan Poole was aan de zijde van de Warriors de topschutter met 31 punten, terwijl Jaren Jackson Jr. en Ja Morant bij de Grizzlies goed waren voor respectievelijk 33 en 34 punten.

De Warriors werden kampioen in 2015, 2017 en 2018.

In de Eastern Conference nam Milwaukee Bucks een voorsprong tegen Boston Celtics. De Bucks wonnen de eerste wedstrijd, in Boston, met 101-89. Vorig jaar pakten de Bucks de titel door Phoenix Suns in de finale te verslaan.