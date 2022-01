Premium Het beste van De Telegraaf

Medische uitzondering bezorgde nummer één van de wereld slechts ellende Klap in gezicht van Novak Djokovic en organisatie Australian Open

Verder dan een paar trainingen in de Rod Laver Arena komt Novak Djokovic dit jaar niet. Ⓒ ANP/HH

Novak Djokovic is misschien wel de beste en in ieder geval de meest succesvolle mannelijke tennisser aller tijden, maar de vaccinatie/visum-soap afgelopen week in Melbourne zal voor altijd aan hem blijven kleven. Vrijdag greep de Australische minister van Immigratie Alex Hawke in. De ongevaccineerde Serviër is voor de tweede keer zijn visum kwijt, al dient er nog een beroep. Wat betekent dit voor zijn glansrijke loopbaan?