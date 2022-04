Max Verstappen lanceert eigen raceteam

Met de start van Verstappen.com Racing hoopt de Nederlander raceteams uit de echte en de virtuele wereld dichter bij elkaar te brengen. Team Redline, het simteam waar Verstappen zelf al jaren deel van uitmaakt, zal het team van Verstappen online vertegenwoordigen.

Offline zal vader Jos Verstappen het team vertegenwoordigen en ook Thierry Vermeulen, zoon van zijn manager Raymond die uitkomt in het ADAC GT Masters kampioenschap, zal het nieuwe Verstappen.com X Red Bull-logo op de livery hebben staan.

Red Bull is de mede-oprichter van Verstappen.com Racing. Met de samenwerking willen ze het geloof in elkaar nogmaals onderstrepen. Dat is ook te zien op het nieuwe logo van het raceteam. Beide logo’s staan daar namelijk versmolten op.

Max Verstappen: „Ik vind het echt mooi dat ik met het Verstappen.com Racing team de passie voor het racen kan delen.” Ⓒ ANP/HH

Passie

„Racen is altijd mijn grootste passie geweest, vanaf het moment dat ik voor het eerst in een kart stapte tot op de dag van vandaag. Naast mijn eigen Formule 1-carrière is racen waar ik het grootste deel van mijn tijd aan besteed”, laat de Nederlander dinsdag weten.

„Ik vind het echt mooi dat ik met het Verstappen.com Racing team de passie voor het racen kan delen met coureurs en teams waar ik me nauw mee verbonden voel. Naast het plezier dat het mij brengt, kan ik ook mijn racekennis met hen delen, wat hopelijk iedereen helpt om zichzelf te verbeteren.”