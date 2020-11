Max Verstappen leeft mee met familie Grosjean: ’Vreselijk om zoiets te zien’

Max Verstappen Ⓒ EPA

SAKHIR - In een sport die constant doordendert, zelfs in tijden van corona, zijn juist de stiltes angstaanjagend. De aanvankelijke gemoedelijkheid in Bahrein veranderde na de bizarre crash van Romain Grosjean in een lange, ijzige stilte waar geen einde aan leek te komen. Tot dat ene, verlossende shot.