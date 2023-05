NAC Breda mede dankzij schitterende goal Agougil zeker van play-offs

NAC wist voor aanvang dat het aan een gelijkspel genoeg had, maar leek snel een einde te willen maken aan de onzekerheid. Ezechiel Banzuzi en Sabir Agougil waren gevaarlijk, waarna Agougil na een half uur alsnog de score opende. De middenvelder tekende voor de 0-1 met een fraai schot van afstand. Na een mooie steekpass van Jort van der Sande maakte Elías Már Ómarsson even later de 0-2.

Tekst gaat verder onder de tweet.

NAC-middenvelder Javier Vet bracht na een klein uur onbedoeld de spanning terug met een domme rode kaart. Bij het teruglopen na een corner deelde hij een harde duw uit aan een tegenstander. Almere ging tegen de tien bezoekers op zoek naar de aansluiting en was een aantal keer dichtbij, maar NAC-keeper Roy Kortsmit hield zijn doel schoon.